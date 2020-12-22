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Александр Усс вошел в состав нового Госсовета

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Красноярск
10:22 22 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярского края Александр Усс вошел в новый состав Государственного совета Российской Федерации. Накануне соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

В состав обновленного конституционного органа вошли более 100 человек – руководители всех субъектов Российской Федерации, спикеры обеих палат парламента – Совета Федерации и Государственной Думы, а также премьер-министр, полномочные представители главы государства в федеральных округах, лидеры парламентских партий и представители общественных организаций.

Возглавил Госсовет сам президент.  

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