Александр Усс вошел в состав нового Госсовета

Глава Красноярского края Александр Усс вошел в новый состав Государственного совета Российской Федерации. Накануне соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

В состав обновленного конституционного органа вошли более 100 человек – руководители всех субъектов Российской Федерации, спикеры обеих палат парламента – Совета Федерации и Государственной Думы, а также премьер-министр, полномочные представители главы государства в федеральных округах, лидеры парламентских партий и представители общественных организаций.

Возглавил Госсовет сам президент.