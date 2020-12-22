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В Красноярске назначили главного за экономику

Главная Политика
Красноярск
09:02 22 Декабря 2020
политика, назначения, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Мэр Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении заместителя главы города – руководителя департамента финансов Романа Одинцова на должность первого заместителя главы города Красноярска – руководителя департамента финансов. Также Роман Одинцов будет курировать работу департамента экономической политики и инвестиционного развития.

В ходе аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений администрации Красноярска и главами районов Сергей Ерёмин заявил о том, что у финансово-экономического блока есть ряд задач, для решения которых было необходимо принятие данного кадрового решения.

«Муниципалитет остро нуждается в новых возможностях пополнения бюджета. Планы по развитию города требуют дополнительного финансирования. В настоящий момент нужно не только эффективно расходовать имеющиеся средства, но и существенно активизироваться в части поиска новых источников на всех уровнях, в том числе и на федеральном», - сказал глава города.

Он также подчеркнул – новому первому заместителю главы города и профильным структурным подразделениям кроме совершенствования межбюджетных отношений нужно уделить самое пристальное внимание работе с предпринимательским сообществом, ускорению реализации инвестиционных проектов, взаимодействию с представителями крупного и среднего бизнеса - всем тем вопросам, которые напрямую влияют на формирование и дальнейшее развитие экономики города.

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