В Красноярске назначили главного за экономику

Мэр Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении заместителя главы города – руководителя департамента финансов Романа Одинцова на должность первого заместителя главы города Красноярска – руководителя департамента финансов. Также Роман Одинцов будет курировать работу департамента экономической политики и инвестиционного развития.

В ходе аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений администрации Красноярска и главами районов Сергей Ерёмин заявил о том, что у финансово-экономического блока есть ряд задач, для решения которых было необходимо принятие данного кадрового решения.

«Муниципалитет остро нуждается в новых возможностях пополнения бюджета. Планы по развитию города требуют дополнительного финансирования. В настоящий момент нужно не только эффективно расходовать имеющиеся средства, но и существенно активизироваться в части поиска новых источников на всех уровнях, в том числе и на федеральном», - сказал глава города.

Он также подчеркнул – новому первому заместителю главы города и профильным структурным подразделениям кроме совершенствования межбюджетных отношений нужно уделить самое пристальное внимание работе с предпринимательским сообществом, ускорению реализации инвестиционных проектов, взаимодействию с представителями крупного и среднего бизнеса - всем тем вопросам, которые напрямую влияют на формирование и дальнейшее развитие экономики города.