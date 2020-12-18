Медики Богучанской больницы получили чайные наборы

Активисты волонтерского центра «Единой России» передали наборы к чаю врачам «красной зоны» Богучанской районной больницы. Очередные сладкие наборы приобретены при поддержке депутата Государственной думы РФ Раисы Кармазиной.

Исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Руденко, исполнительный секретарь Валентина Бордакова и местный партактив встретились с медицинским персоналом больницы и поблагодарили их за самоотверженный труд.

«Сейчас сложная эпидемиологическая обстановка не только в Богучанском районе. На протяжении многих месяцев наши врачи противостоят пандемии, выявляют новые случаи заражения, помогают тем, кто находится на лечении в «красной зоне». Большое вам человеческое спасибо за тот титанический труд, который вы вкладываете в каждый свой рабочий день. Пусть эти сладкие подарки для врачей «красной зоны», помогут отдохнуть и почувствовать себя комфортно, а также напомнят, насколько мы им благодарны», - сказал Руденко.

Передавая чайные наборы, партийцы поздравили главного врача медучреждения Марину Безруких с Днем рождения и передали коллективу больницы благодарность от местного отделения партии. Также единороссы выразили надежду, что в скором времени врачи смогут вернуться к прежнему режиму работы, победив пандемию.

Главврач больницы поблагодарила партийцев за внимание, отметив, что такая забота в этот сложный период особо приятна.

«Сегодня по инициативе регионального отделения партии и депутата Госдумы Раисы Кармазиной мы получили для моих коллег подарки. Благодарим за такое внимание, нам очень приятно, когда в такое тяжелое для всех медиков время о нас заботятся и помнят. Хотя, получать подарки – приятно всегда. Сейчас в нашей больнице сложилась такая ситуация, что строго дифференцировать медиков «красной» и «зеленой зоны» сложно, поэтому сладкие подарки будут распределены по всем отделениям, и возможность отдохнуть за чашечкой чая получат все медики нашей больницы», - сказала главврач больницы.

Отметим, по данным на 18 декабря на лечении с диагнозом Covid-19 в Богучанской районной больнице госпитализировано 62 человека.

По информации регионального отделения партии "Единая Россия"