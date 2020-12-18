18 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае назначили нового министра лесного хозяйства

Главная Политика
Красноярск
09:30 18 Декабря 2020
назначения, назначение, правительство, администрация, министерство, министр, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, лес, леса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Глава Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение, согласно которому назначен новый министр лесного хозяйства. Вакантное ранее место занял Алексей Панов.

Ему 39 лет. Родился в Ташкенте. Затем переехал в Красноярск, где закончил СибГТУ. В лесной отрасли Панов трудится более 15 лет, с 2013 года он возглавлял муниципальное предприятие - управление зеленого строительства администрации Красноярска.

Напомним, ранее этот пост покинул Дмитрий Маслодудов, который в настоящее время находится под следствием по подозрению в получении взятки. Решением суда он находится под стражей до 25 декабря.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Горсовет принял бюджет Красноярска на ближайшие три года

Горсовет принял бюджет Красноярска на ближайшие три года

15 Декабря 2020 г.
Впервые за много лет он сформирован с профицитом
Новости Красноярска: Павла Борзых утвердили в должности министра экологии

Павла Борзых утвердили в должности министра экологии

15 Декабря 2020 г.
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Усс
Новости Красноярска: Продление работы полигона «Шинник» грозит Красноярску экологической катастрофой

Продление работы полигона «Шинник» грозит Красноярску экологической катастрофой

10 Декабря 2020 г.
Все решит суд
Новости Красноярска: Сельхозкооперативы Красноярского края получат миллионы на развитие

Сельхозкооперативы Красноярского края получат миллионы на развитие

9 Декабря 2020 г.
Деньги пойдут на развитие
Новости Красноярска: В Красноярском крае выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет превысили 6,7 млрд рублей

В Красноярском крае выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет превысили 6,7 млрд рублей

9 Декабря 2020 г.
Принято больше 155 тысяч заявлений
Новости Красноярска: Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

26 Ноября 2020 г.
Коммунальщики бездействуют, но при этом не дают сменить управляющую компанию
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

17 Декабря 2020 г.
От COVID-19 за сутки погибло еще 19 человек
Новости Красноярска: Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

17 Декабря 2020 г.
Мэрия планировала расселить жильцов только в 2032 году
Новости Красноярска: Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

17 Декабря 2020 г.
В мэрии решили сэкономить на закупке боеприпасов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru