В Красноярском крае назначили нового министра лесного хозяйства

Глава Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение, согласно которому назначен новый министр лесного хозяйства. Вакантное ранее место занял Алексей Панов.

Ему 39 лет. Родился в Ташкенте. Затем переехал в Красноярск, где закончил СибГТУ. В лесной отрасли Панов трудится более 15 лет, с 2013 года он возглавлял муниципальное предприятие - управление зеленого строительства администрации Красноярска.

Напомним, ранее этот пост покинул Дмитрий Маслодудов, который в настоящее время находится под следствием по подозрению в получении взятки. Решением суда он находится под стражей до 25 декабря.