Продление работы полигона «Шинник» грозит Красноярску экологической катастрофой

Работу переполненного полигона «Шинник» могут продлить до 2030 года. Такое требование в своем исковом заявлении к департаменту имущества и земельных отношений администрации города выставил эксплуатант полигона компания «Экоресурс».

Напомним, срок аренды у компании вышел еще в августе 2020 года. Более того, по федеральному закону, подобных полигонов в черте города быть не должно вот уже четыре года.

«Мягко говоря, меня удивляет позиция правобережного регионального оператора компании «РостТех», которая собирается и дальше эксплуатировать полигон «Шинник». Это просто безответственная антигосударственная позиция», - заявил Sibnovosti.ru депутат городского Совета Красноярска Сергей Шахматов.

На прошлой неделе депутат сообщил о систематическом превышении в Ленинском районе ПДК по некоторым элементам свалочного газа. Общественники и экологи во время своих проверок многократно фиксировали превышение объемов складируемого мусора на полигоне – все мыслимые и немыслимые показатели давно вышли за рамки. Объект должен быть рекультивирован, а земля передана обратно в собственность городу.

«Однозначно, нужно рекультивировать, убирать подобные объекты и возвращать их городу, чтобы дальше создавать там условия для развития Красноярска. Суд должен всесторонне рассмотреть все документы о том, что данный объект эксплуатировался в нарушение проекта. «Шинник» не просто нельзя дальше эксплуатировать. Он является опасным объектом, который влияет на окружающую среду что по воздуху, что по почве, что по водоотведению. Если судом все-таки будет принята во внимание независимая экспертиза, которая доказывает перегруженность объекта в два раза, то его решение должно быть очевидным», - добавил депутат.

По данным заместителя министра экологии края Виталия Бадмаева, только за последние четыре года «Экоресурс» заработал больше 2 млрд рублей.

«Это колоссальные средства. Более того, это та сверхприбыль, которая должна была быть направлена на рекультивацию полигона. Но этого не сделано. И куда ушли деньги?», - заявлял Бадмаев на круглом столе.

Удивительную позицию в вопросе рекультивации полигона занимают надзорные ведомства. Так, Красноярская природоохранная прокуратура попросила суд отказать мэрии в требовании рекультивировать полигон в 2021 году, и суд, что еще более удивительно, с мнением охранителей природы согласился. Енисейское управление Росприроднадзора, несмотря на заявление главы федерального ведомства Светланы Радионовой, также заняло блеклую позицию в суде – по сути, подтвердив ложные сведения ответчика о том, что полигон своих ресурсов еще не исчерпал. Имея на руках итоги своей же проверки, подтверждающей превышение всех объемов, местный Росприроднадзор их попросту не предоставил.

«Полигон давно перегружен. Более того, проверка Следственного комитета установила, что не весь мусор документировался и не вся документация с начала работы сохранена. Поэтому по документам да, мощностей полигона еще хватит для дальнейшей работы. Но по факту – их давно нет. Интересно, что перед всеми этими судами в «Экоресурсе» несколько раз сменился директор, чтобы в будущем, получив претензии, избежать ответственности», - рассказал красноярский эколог Денис Шахматов.

Напомним, ранее юристы объясняли судебные тяжбы «Экоресурса» банальным желанием отсрочить закрытие полигона.

Пока работа переполненного полигона чувства и эмоции вызывает лишь у жителей Ленинского района, которые вынуждены вместе с «черным небом» «наслаждаться» атмосферой так и не проведшей рекультивацию свалки. И, видимо, поэтому городским и краевым властям на эту проблему пока плевать. А может плевать, потому что есть свой интерес?

Но что, если недовольство охватит весь город? Таких примеров в России в последнее время масса. Стихийные народные волнения по мусорной теме зажигались словно спичка. Разве только после этого чиновники начнут шевелиться? Или гораздо проще и спокойнее решить проблему сейчас, причем вполне законными способами?