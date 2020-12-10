Краевой бюджет на 2021-2023 годы согласовали в Заксобрании

На сессии Законодательного Собрания края во втором и окончательном чтении принят главный финансовый документ края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Напомним, в ходе первого чтения утверждена поправка, которая изменила параметры краевого бюджета. В 2021 году доходы увеличились за счет дополнительно распределенных средств федерального бюджета на 10,6 млрд рублей. Расходы возросли на 13,1 млрд рублей, в том числе за счет краевых средств на 2,5 млрд рублей. В результате уточненные параметры бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы – 269,7 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 17,2 млрд рублей.

Ко второму чтению по итогам обсуждения документа у Губернатора края с участием руководителей Законодательного Собрания, председателей комитетов и политических фракций, а также в профильных комитетах краевого парламента Правительством края, с учетом выделенных федеральных средств, внесена поправка о постатейном распределении дополнительных ресурсов.

Так, за счет федерального бюджета в 2021 году на 5,7 млрд рублей увеличена поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. На 1,8 млрд рублей увеличен объем средств на выплаты безработным гражданам.

Предусмотрено федеральное финансирование на модернизацию первичного звена здравоохранения. Красноярский край получит около 2 млрд рублей ежегодно, которые пойдут на ремонт и оснащение оборудованием больниц и амбулаторий, строительство ФАПов, переподготовку медицинских работников и другие мероприятия.

Ускоряются темпы реализации программы по переселению людей из аварийного жилья. Для этого Федерация перераспределила для нашего региона средства с 2022 года на 2021 год в размере 1,6 млрд рублей.

Также определены направления финансирования за счет дополнительных средств краевого бюджета в 2021 году в размере 2,5 млрд рублей.

Основная часть из них распределена на здравоохранение – 1,3 млрд рублей. Эти средства, прежде всего, обеспечивают продолжение выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией, с начала следующего года.

Дополнительные краевые ресурсы в размере 455,2 млн рублей предусмотрены в сфере образования, в том числе на ремонт детских садов и пищеблоков в школах для организации бесплатного горячего питания.

Кроме того, в следующем году из краевого бюджета дополнительно пойдет около 160 млн рублей на развитие транспортной сети, 154 млн рублей – в сферу жилищно-коммунального хозяйства, 100 млн рублей – на поддержку агропромышленного комплекса края.

Для оперативного решения вопросов в условиях сохраняющейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году в два раза – с 500 млн до 1 млрд рублей – увеличен резервный фонд Правительства Красноярского края.

Заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что в непростых условиях, связанных с пандемией, утвержденный документ гарантирует исполнение всех социальных обязательств. "Мы не только сохраняем все меры социальной поддержки, но, что особенно важно для граждан, – существенно увеличиваем социальные расходы в 2021 году. Кроме того, в бюджете заложены значительные ресурсы для дальнейшего развития края в рамках национальных проектов и поддержки наших территорий", – подчеркнул вице-премьер.

