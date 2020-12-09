Сельхозкооперативы Красноярского края получат миллионы на развитие

Восемь сельхозкооперативов края выиграли пятимиллионные гранты на конкурсе регионального Минсельхоза. Деньги пойдут на софинансирование до 90% затрат для развития сельхозкооперативов. Общий объем господдержки из краевого бюджета составил 40 млн рублей. Отбор состоялся впервые.

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин обратил внимание на главное условие программы – кооператив должен вложить в реализацию проекта только 10% собственных средств. Таким образом, на господдержку могут претендовать не только зарекомендовавшие себя в крае и стабильно работающие кооперативы, но и новички сельхозкооперации. Среди получателей грантов СКПК «Дары Березовки» Березовского района, СКПК «Дзержинский» Дзержинского района, СПСК «Ангара» Кежемского района и СПК «Молочко» города Минусинска, созданные не более года назад.

Также гранты получили боготольский ССПК «Развитие Красноярья», СПКК «Удача» Саянского района, ССПК «Гавань» Идринского района и СПСК «Медведь» Каратузского района.

Александр Походин подчеркнул, что в этом году поддержка сельской кооперации в регионе вышла на новый уровень.

«Для развития в крае сельхозкооперации по инициативе Губернатора Александра Усса в дополнение к действующим мерам госпомощи реализуются новые направления, за счет чего растет уровень самозанятости сельского населения. С начала года в ряды кооперативов вступили около 700 владельцев личных подсобных хозяйств. В следующем году работа в этом направлении продолжится».

Комиссия оценивала бизнес-планы конкурсантов по количеству пайщиков, участвующих в хозяйственной деятельности кооператива, наличию у кооператива в собственности или на иных законных основаниях объекта недвижимости, необходимого для осуществления задуманного, и средств в размере не менее 10% от стоимости проекта.

По условиям программы в течение всего срока реализации проекта грантополучатели должны обеспечивать ежегодный прирост выручки и пайщиков в количестве не менее двух человек. Средства господдержки можно направить на создание и развитие кооператива. В частности, на покупку транспорта для перевозки сельхозживотных, молока и других пищевых жидкостей, оборудования для хранения и первичной обработки молока и другие цели.

Напомним, с 2016 года сельхозкооперативы края могут претендовать на гранты для развития материально-технической базы. За это время помощь получили 11 потребительских кооперативов, в том числе три – в этом году. С прошлого года развитию малого предпринимательства на селе придали статус национального проекта – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За два года шести сельхозкооперативам края возместили часть затрат, понесенных в году получения поддержки. С этого года владельцы личных подсобных хозяйств края, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, могут получить из краевого бюджета средства на покупку племенных нетелей и молочных коров, а также на содержание дойных коров.