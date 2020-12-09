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В Красноярском крае выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет превысили 6,7 млрд рублей

Главная Политика
Красноярск
13:00 9 Декабря 2020
выплаты, дети, бюджет, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае с момента старта новой ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно принято более 155 тысяч заявлений от семей с детьми.

«Пособия назначены на 107,8 тысячи детей нашего региона. Общая сумма выплат уже превысила 6,7 млрд рублей. И, по заверению семей, это нововведение стало весомой помощью от государства наряду с другими мерами социальной поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография», – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Вместе с тем поступали заявления, которые были отклонены из-за неточностей, связанных с неполным указанием всех членов семей, неверным адресом или номером счета для перечисления. В таких случаях семья может повторно обратиться за выплатой.

«Если это будет сделано еще в 2020 году, можно получить пособие за весь год или период с возникновения права на льготу», – пояснили в краевом управлении социальной защиты населения.

При определении среднедушевого дохода семьи учитывается период за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления. Поэтому семьям, получившим отказ по причине превышения дохода, стоит в конце года еще раз рассмотреть этот показатель с учетом сместившегося периода.

«Если семья подала заявление в июле, то их среднемесячный доход рассматривался за период с января по декабрь 2019 года. В это время, например, могли быть какие-то финансовые поступления, существенно увеличившие среднедушевой семейный доход. Обратившись же повторно в декабре, этот период может уже не включиться, и тогда у семьи появятся все основания для получения выплаты», – добавили в ведомстве.

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