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Горсовет предлагает решить проблему нехватки школ в Красноярске через Госпрограмму

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Красноярск
08:56 27 Ноября 2020
горсовет, образование, школы, детсад, красноярск
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Красноярский Горсовет настаивает на включении Красноярска в государственную программу «Развитие образования». Депутаты надеются, что за счет федеральных субсидий, предусмотренных данной программой, удастся на уровне Министерства просвещения РФ решить застаревшую проблему с нехваткой мест в школах и детских садах. Горсовет уже направил губернатору края Александру Уссу обращение, в котором просит расширить перечень мероприятий госпрограммы. Кроме того, еще в конце весны депутаты поддержали текст обращения в Государственную Думу РФ о внесении изменений в законодательство о муниципальной нужде, в рамках которых можно будет изымать земельные участки для строительства школ. Однако федеральные законотворцы это предложение не поддержали. Тем не менее, городские депутаты не намерены сдаваться.

Горсовет предлагает решить проблему нехватки школ в Красноярске через Госпрограмму

В Горсовете говорят, что изучили ситуацию с местами в школах и дошкольных учреждениях досконально. В прошлом году в Красноярске большую работу провела межведомственная комиссия, она обследовала 54 школы, построенные 30 и более лет назад. В результате был составлен список зданий, нуждающихся в ремонте. Это школы, которые или совсем не работают, или ограниченно рабочие. В них в высокой степени изношены как сами здания, так и инженерные конструкции и коммуникации. Такие учебные заведения находятся в районах старой застройки, где возвести новое здание практически невозможно: новые государственные стандарты организации образования не позволяют использовать для строительства небольшие свободные земельные участки.

По большому счету, строительство возможно лишь в новых районах. В старых же требуется срочно ремонтировать уже существующие здания, чтобы они еще больше не выходили из строя.

Горсовет предлагает решить проблему нехватки школ в Красноярске через Госпрограмму

Стоит отметить, что сейчас в Красноярске готовится бюджет на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. В нем муниципальной программой «Развитие образования» предусмотрено финансирование на изготовление документации для ремонта существующих школ, выделение земельных участков и проектирование новых учебных заведений. Однако на строительно-монтажные работы требуются более глобальные суммы. Депутаты одобрили муниципальную программу и считают, что и край, и федерация должны помочь с финансированием.

«Государственная программа «Развитие образования» позволит муниципалитетам привести школы в соответствующий вид, решить проблемы, как, например, в школе № 46 на Щорса. Это мой округ, недавно я побывал в школе и у меня есть замечания: лестничные марши надо заменить, внутри на спортплощадке нет естественного освещения, не работает гардероб, так как крыша протекла, поэтому дети вынуждены раздеваться в классах. Безусловно, надо на эти проблемы реагировать, решать их. Школы нужно спасать, приводить в порядок», - рассказал депутат горсовета Николай Олюнин.

Следит депутатский корпус и за строительством новых школ. Особого внимания, по мнению депутата Романа Крастелева, заслуживает микрорайон Взлетка. По его данным, здесь детей школьного возраста в 2,5 раза больше, чем мест в школах.

«Нуждаемость в школьных местах в этом микрорайоне самая высокая в городе и одна из самых высоких в России, школы переполнены более чем в два раза. В школе № 150 — одна тысяча мест, а учатся 2600 детей, в школе № 149 — 900 мест, а ходит в неё 2650 учеников. Здесь решается вопрос о строительстве новой школы на 1100 мест, готовятся соответствующие документы. Это учебное заведение и новые школы в расположенных рядом микрорайонах Преображенском и Слобода Весны ситуацию должны несколько выровнять, но дефицит мест всё равно останется», - рассказывает депутат Роман Крастелев.

Проблемы, аналогичные тем, о которых рассказали в своих выступлениях Николай Олюнин и Роман Крастелев, есть во всех районах города. В целом по Красноярску, по данным горсовета, около 40 процентов школьных зданий введены в эксплуатацию до 1970 года, 16 зданий построены до 1940 года. Около 50 процентов зданий образовательных учреждений имеют различные дефекты и повреждения строительных конструкций. Средняя наполняемость образовательных учреждений по городу составляет 127 процентов. 30 процентов красноярцев возят своих детей в школы и детские сады, расположенные за пределами пешеходной доступности и микрорайона, в котором они проживают. Лидерами являются Советский район (8160 детей возят в школы вне пешеходной доступности) и Октябрьский район (5164 ребенка).

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