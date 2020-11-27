Горсовет предлагает решить проблему нехватки школ в Красноярске через Госпрограмму

Красноярский Горсовет настаивает на включении Красноярска в государственную программу «Развитие образования». Депутаты надеются, что за счет федеральных субсидий, предусмотренных данной программой, удастся на уровне Министерства просвещения РФ решить застаревшую проблему с нехваткой мест в школах и детских садах. Горсовет уже направил губернатору края Александру Уссу обращение, в котором просит расширить перечень мероприятий госпрограммы. Кроме того, еще в конце весны депутаты поддержали текст обращения в Государственную Думу РФ о внесении изменений в законодательство о муниципальной нужде, в рамках которых можно будет изымать земельные участки для строительства школ. Однако федеральные законотворцы это предложение не поддержали. Тем не менее, городские депутаты не намерены сдаваться.

В Горсовете говорят, что изучили ситуацию с местами в школах и дошкольных учреждениях досконально. В прошлом году в Красноярске большую работу провела межведомственная комиссия, она обследовала 54 школы, построенные 30 и более лет назад. В результате был составлен список зданий, нуждающихся в ремонте. Это школы, которые или совсем не работают, или ограниченно рабочие. В них в высокой степени изношены как сами здания, так и инженерные конструкции и коммуникации. Такие учебные заведения находятся в районах старой застройки, где возвести новое здание практически невозможно: новые государственные стандарты организации образования не позволяют использовать для строительства небольшие свободные земельные участки.

По большому счету, строительство возможно лишь в новых районах. В старых же требуется срочно ремонтировать уже существующие здания, чтобы они еще больше не выходили из строя.

Стоит отметить, что сейчас в Красноярске готовится бюджет на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. В нем муниципальной программой «Развитие образования» предусмотрено финансирование на изготовление документации для ремонта существующих школ, выделение земельных участков и проектирование новых учебных заведений. Однако на строительно-монтажные работы требуются более глобальные суммы. Депутаты одобрили муниципальную программу и считают, что и край, и федерация должны помочь с финансированием.

«Государственная программа «Развитие образования» позволит муниципалитетам привести школы в соответствующий вид, решить проблемы, как, например, в школе № 46 на Щорса. Это мой округ, недавно я побывал в школе и у меня есть замечания: лестничные марши надо заменить, внутри на спортплощадке нет естественного освещения, не работает гардероб, так как крыша протекла, поэтому дети вынуждены раздеваться в классах. Безусловно, надо на эти проблемы реагировать, решать их. Школы нужно спасать, приводить в порядок», - рассказал депутат горсовета Николай Олюнин.

Следит депутатский корпус и за строительством новых школ. Особого внимания, по мнению депутата Романа Крастелева, заслуживает микрорайон Взлетка. По его данным, здесь детей школьного возраста в 2,5 раза больше, чем мест в школах.

«Нуждаемость в школьных местах в этом микрорайоне самая высокая в городе и одна из самых высоких в России, школы переполнены более чем в два раза. В школе № 150 — одна тысяча мест, а учатся 2600 детей, в школе № 149 — 900 мест, а ходит в неё 2650 учеников. Здесь решается вопрос о строительстве новой школы на 1100 мест, готовятся соответствующие документы. Это учебное заведение и новые школы в расположенных рядом микрорайонах Преображенском и Слобода Весны ситуацию должны несколько выровнять, но дефицит мест всё равно останется», - рассказывает депутат Роман Крастелев.

Проблемы, аналогичные тем, о которых рассказали в своих выступлениях Николай Олюнин и Роман Крастелев, есть во всех районах города. В целом по Красноярску, по данным горсовета, около 40 процентов школьных зданий введены в эксплуатацию до 1970 года, 16 зданий построены до 1940 года. Около 50 процентов зданий образовательных учреждений имеют различные дефекты и повреждения строительных конструкций. Средняя наполняемость образовательных учреждений по городу составляет 127 процентов. 30 процентов красноярцев возят своих детей в школы и детские сады, расположенные за пределами пешеходной доступности и микрорайона, в котором они проживают. Лидерами являются Советский район (8160 детей возят в школы вне пешеходной доступности) и Октябрьский район (5164 ребенка).