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Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

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Красноярск
09:58 26 Ноября 2020
коммунальное хозяйство, красноярск, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края взяло на особый контроль УК «ЖСК» из-за массовых жалоб от жителей. Красноярцы сетуют, что крупнейшая компания города бездействует, а также ненадлежащим образом исполняет обязательства по управлению многоквартирными домами.

При этом собственники отказываются от неугодной им управляющей компании, однако коммунальщики оспаривают эти решения через Арбитражный суд. Таким образом был приостановлен процесс смены жителями 50 домов Красноярска управляющей компании. Ситуацию обсудили участники заседания Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

«В данном случае в Арбитражном суде компания «Жилищные системы Красноярска» оспаривала действие Службы строительного надзора по конкретной процедуре - внесение изменений в реестр лицензий управляющих компаний, касающихся исключения и включения многоквартирных домов. Решения общего собрания собственников о переходе в другую компанию не оспаривались. Таким образом, повторного проведения общего собрания не требуется. Управляющим компаниям, принимающим под управление многоквартирные дома, из всего ранее представленного пакета документов необходимо повторно подать в Службу только заявление о внесении изменений в реестр. Это позволит в кратчайшие сроки завершить начатую процедуру исполнения решения общего собрания собственников для соблюдения прав и законных интересов граждан», - заявил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Гаврилов.

Он также добавил, что считает недопустимыми ситуации, когда управляющие компании пытаются удерживать жителей, принявших решение о переходе дома под управление другой организации.

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