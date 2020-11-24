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В Горсовете прошло первое рассмотрение бюджета Красноярска на 2021 год

Главная Политика
Красноярск
13:01 24 Ноября 2020
горсовет, бюджет, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В красноярском Горсовете состоялось первое рассмотрение проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023. Документ создавался в период снижения деловой активности, уменьшения поступлений доходов в бюджет и увеличения его расходов на борьбу с распространением коронавируса. Но, несмотря на изменившиеся экономические условия, проект сбалансирован и самодостаточен.

Как отметил на комиссии замглавы города по финансовой политике, руководитель департамента финансов администрации Роман Одинцов, политика Красноярска на 2021-2023 годы направлена на обеспечение социально-экономической и финансовой стабильности, улучшение качества жизни горожан, вовлечение жителей в решение насущных городских задач. Документ подготовлен таким образом, что муниципалитет сможет полностью выполнить все свои обязательства.

В Горсовете прошло первое рассмотрение бюджета Красноярска на 2021 год

Муниципальные доходы в 2021 году составят 36,9 миллиарда рублей, расходы – 36,4 миллиарда рублей. Бюджет остается социально ориентированным, в нем сохранены меры социальной поддержки населения, заложены расходы на бесперебойное функционирование учреждений бюджетной сферы и содержание города. Более того, документ сформирован с профицитом в полмиллиарда рублей, эти деньги планируется направить на погашение части муниципального долга.

Ранее на профильных комиссиях Горсовета подробно обсуждались муниципальные программы, которые стали основой для расходной части бюджета. Таких программ 14, они направлены на развитие всех сфер жизни города: образования, ЖКХ и дорожного комплекса, инженерной и коммунальной инфраструктуры, физкультуры и спорта, культуры, молодёжной политики и туризма, обеспечение людей жильём и т.д. Бюджет предусматривает строительство школ, детских садов, пешеходных переходов, автомобильных дорог. Среди ключевых приоритетов бюджетной политики в новом трехлетнем цикле – участие города в реализации национальных проектов. Депутаты поддержали все муниципальные программы, но внесли и свои предложения. Как отмечает председатель городского Совета Наталия Фирюлина, предложения были по конкретным объектам и направлениям развития.

«Действительно, серьезную работу провели депутаты и департамент финансов. Глава города утвердил муниципальные программы и учёл многие предложения депутатов либо принял их в дальнейшую работу, чтобы включить в бюджеты следующих периодов», - прокомментировала итоги заседания профильных комиссий Наталия Фирюлина.

Сейчас Горсовет, как отмечает его председатель, приступил к самой важной части работы.

В Горсовете прошло первое рассмотрение бюджета Красноярска на 2021 год

«Принятие бюджета на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годы, безусловно, осложнено пандемией. Она накладывает отпечаток на размер бюджета, в 2021 году появляются выпадающие доходы, мы сами их запланировали, дав определенные льготы и потратив средства на борьбу с коронавирусом. Это необходимо, но сказывается на бюджете 2021 года. Тем не менее, бюджет достойный, несмотря на условия, в которых мы оказались. 36 миллиардов – серьёзная сумма, которую потратит город в 2021 году. Это больше, чем в прошлые годы», - говорит Наталия Вячеславовна.

Еще одна важная черта бюджета 2021 года и планового периода 2022 – 2023 годов – системный подход к долгосрочным проектам, когда глобальные планы разбиваются на несколько лет. Это относится к таким крупным проектам, как строительство школ, дорожных развязок.

Председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко по итогам заседания также отметил уникальность бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов. В частности, это касается новой системы работы с муниципальным долгом и с муниципальными резервами.

«Департамент финансов в 2020 году научился изыскивать резервы и балансировать бюджет. Дополнительные расходы муниципалитета на борьбу с распространением коронавирусной инфекции не отразились на исполнении обязательство муниципалитета, удалось не допустить увеличения муниципального дога, не вырастет он и в следующем году. Важно также, что в бюджете учтены мнения депутатов. Пусть не всегда у горсовета и департамента совпадают взгляды на пути решения проблем, главное, что поставлены цели, важно, что они будут достигнуты, важен результат», - говорит Павел Павелко.

 

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