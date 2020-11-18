Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

Экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края Сергею Титову не удалось обжаловать приговор суда Железнодорожного района. Еще в феврале он получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере с вымогательством. Накануне состоялось заседание Краевого суда в апелляционной инстанции, но фактически приговор остался неизменным.

«Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции пересмотрел приговор Железнодорожного районного суда и фактически оставил его без изменений, подправив формулировку в приговоре, исключив из него ссылку на ч.3.3. ст. 72 УК РФ («Исчисление сроков наказания»), - пояснили в пресс-службе высшей инстанции.

Напомним, что Титов признан виновным в вымогательстве 9 млн рублей. В 2018 году он предложил директору энергоснабжающего предприятия изменить действующий тариф на теплоэнергию для повышения рентабельности производства. При этом, по информации следователей, депутат угрожал руководителю и обещал использовать все свои связи, если тот откажется платить. Вину свою экс-депутат так и не признал.



