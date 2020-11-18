18 ноября
Красноярск
погода -10 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

Главная Политика
Красноярск
09:02 18 Ноября 2020
депутаты, коррупция, взятка, законодательное собрание, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края Сергею Титову не удалось обжаловать приговор суда Железнодорожного района. Еще в феврале он получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере с вымогательством. Накануне состоялось заседание Краевого суда в апелляционной инстанции, но фактически приговор остался неизменным.

«Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции пересмотрел приговор Железнодорожного районного суда и фактически оставил его без изменений, подправив формулировку в приговоре, исключив из него ссылку на ч.3.3. ст. 72 УК РФ («Исчисление сроков наказания»), - пояснили в пресс-службе высшей инстанции.

Напомним, что Титов признан виновным в вымогательстве 9 млн рублей. В 2018 году он предложил директору энергоснабжающего предприятия изменить действующий тариф на теплоэнергию для повышения рентабельности производства. При этом, по информации следователей, депутат угрожал руководителю и обещал использовать все свои связи, если тот откажется платить. Вину свою экс-депутат так и не признал.

 

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе

Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе

17 Ноября 2020 г.
Их назначил губернатор города-героя Развожаев
Новости Красноярска: В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

13 Ноября 2020 г.
Какие ключевые моменты содержатся в главном финансовом документе?
Новости Красноярска: Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

12 Ноября 2020 г.
Оксана Яковлева подала документы для конкурсной комиссии
Новости Красноярска: Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства

Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства

11 Ноября 2020 г.
До 2008 года он работал в Красноярском крае
Новости Красноярска: Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

6 Ноября 2020 г.
До конца года планируется открыть двери первого офиса в Новосибирске
Новости Красноярска: В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

30 Октября 2020 г.
Александр Усс назначил Евгения Васильева своим представителем
Новости компаний
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

14 Ноября 2020 г.
Ущерб оценен в 60 тыс. рублей
Новости Красноярска: Коронавирус в Сибири мутировал

Коронавирус в Сибири мутировал

18 Ноября 2020 г.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора
Новости Красноярска: В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

14 Ноября 2020 г.
Финансовый документ поступил в горсовет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru