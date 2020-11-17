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Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе

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Красноярск
08:31 17 Ноября 2020
назначения, крым, севастополь, губернатор, чиновники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе. Накануне губернатор города-героя, выходец из Красноярска Михаил Развожаев объявил о новых кадровых назначениях в местном правительстве.

Так, пост директора департамента здравоохранения занял Виталий Денисов, руководивший Минздравом Красноярского края. Департамент общественной безопасности возглавил бывший прокурор края Михаил Савчин. А работавший в должности заместителя главы Норильска Николай Жигулин в статусе заместителя губернатора теперь будет курировать сферу городского хозяйства и ЖКХ.

Ранее советником губернатора по внутренней и информационной политике был назначен экс-депутат Законодательного собрания Сергей Толмачев. А с прошлого года в команде Развожаева его замом работает бывшая чиновница регионального правительства Светлана Пирогова.

Напомним, Михаил Развожаев, работавший ранее в информационном блоке краевого правительства, был избран губернатором Севастополя в сентябре этого года.

 

фото: stv92.ru

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