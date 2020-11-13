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В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

Главная Политика
Красноярск
15:03 13 Ноября 2020
бюджет, красноярск, доход, юбилей
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Горсовет Красноярска на рассмотрение внесен проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Администрация закончила работу по формированию главного финансового документа, и теперь его должны рассмотреть на профильной комиссии депутаты горсовета, обсудить с гражданами на публичных слушаниях, а затем принять на сессии Красноярского городского Совета депутатов.

В мэрии отмечают - бюджет города формировался в существенно изменившихся экономических условиях: снижении деловой активности, уменьшении поступлений доходов в бюджет и увеличении его расходов на сдерживание распространения коронавируса. Несмотря на это, подготовленный проект является сбалансированным и самодостаточным.

«Документ достаточно проработанный и продуманный. Основа бюджета – муниципальные программы подробно обсуждались с городским Советом. Далее по процедуре проект бюджета будет рассматриваться профильной комиссией по бюджету в городском Совете. Обязательно пройдут публичные слушания с привлечением граждан. Кроме того, предполагаются заключения контролирующих органов по этому документу.  В начале декабря пройдет заключительная комиссия по бюджету. А 15 декабря мы планируем рассматривать этот вопрос на сессии городского Совета, где решением депутатов, очень надеемся, бюджет будет принят, что позволит нам с 1 января 2021 года в обычном режиме осуществлять свою работу по его реализации», - сказал заместитель главы города по финансовой политике - руководитель департамента финансов Роман Одинцов.

Впервые за много лет бюджет города сформирован с профицитом - собственные доходы Красноярска в следующем году предусмотрены с ростом на 3,5 млрд рублей.

Что касается некоторых деталей, то будущий бюджет предполагает строительство двух школ (на 2 830 мест для учащихся в Октябрьском и Советском районах); пяти детских садов (на 1 255 дополнительных мест в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах); двух пешеходных переходов (в Октябрьском и Центральном районах); девяти автомобильных дорог (в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах).

Также важнейшим направлением станет подготовка города к празднованию 400-летия его основания в 2028 году. В результате параметры бюджета Красноярска на 2021 год выше, чем стартовые параметры текущего года, и составляют:

доходы – 36,9 млрд рублей;

расходы – 36,4 млрд рублей;

профицит – 0,5 млрд рублей.

Бюджет сформирован на основе 14 муниципальных программ. Все программы обсуждались на профильных комиссиях городского Совета депутатов и рекомендованы к утверждению.

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