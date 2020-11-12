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Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

Главная Политика
Красноярск
14:25 12 Ноября 2020
магадан, в красноярске, в красноярском крае, мэр, автогонщик, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Автогонщица из краевого центра Оксана Яковлева, которая известна тем, что является двукратным чемпионом страны по дрэг-рейсингу, подала документы на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника Магадана. Решение баллотироваться на непрямых выборах было принято после того, как на прошлом конкурсе не было заявлено ни одного кандидата.

«Я посмотрела, что на главу Магадана в прошлом месяце не было заявок и задалась вопросом, почему так происходит, неужели все хотят легких путей. А поскольку я человек решительный, я подумала: а кто, если не я?», - рассказала о своем решении начинающий политик.  

Говоря об основных своих целях, Яковлева назвала борьбу с коррупцией, борьбу с нарушениями прав человека, а также с расхищениями природных ресурсов.

В Красноярске Яковлева известна тем, что смогла в судебном порядке смогла отменить 104 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Будучи юристом, она оформила автомобили на своего несовершеннолетнего ребенка и суд признал штрафы незаконными.  

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