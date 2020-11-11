11 ноября
Красноярск
погода +4 °C
76.4
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства

Главная Политика
Красноярск
13:14 11 Ноября 2020
назначения, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства. Его кандидатуру накануне поддержали депутаты Государственной думы.

Большую часть своей карьеры Новак провел в Красноярского крае. Начав работать аппаратчиком-гидрометаллургом 1 разряда Норильского горно-металлургического комбината, он через 12 лет стал заместителем главы Норильска по финансам, а после – заместителем губернатора края и главой регионального правительства.

Последние восемь лет Новак возглавлял федеральное министерство энергетики.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

6 Ноября 2020 г.
До конца года планируется открыть двери первого офиса в Новосибирске
Новости Красноярска: В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

30 Октября 2020 г.
Александр Усс назначил Евгения Васильева своим представителем
Новости Красноярска: Обитатели парка «Роев ручей» досрочно «проголосовали» на выборах президента США

Обитатели парка «Роев ручей» досрочно «проголосовали» на выборах президента США

24 Октября 2020 г.
Обитателям парка флоры и фауны «Роев ручей» предложили на выбор два арбуза с изображением американских кандидатов в президенты.
Новости Красноярска: Глава Центрального района ответит на вопросы жителей в Инстаграме

Глава Центрального района ответит на вопросы жителей в Инстаграме

23 Октября 2020 г.
Прямой эфир состоится сегодня в 18:00
Новости Красноярска: Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

22 Октября 2020 г.
Это итог выездной работы в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

16 Октября 2020 г.
Их снял и краевой телеканал
Новости компаний
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки выявлено еще 327 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае за сутки выявлено еще 327 случаев заражения COVID-19

11 Ноября 2020 г.
Суточный темп прироста остается на прежнем уровне
Новости Красноярска: Из-за пандемии Красноярск забыл о заторах на дорогах

Из-за пандемии Красноярск забыл о заторах на дорогах

11 Ноября 2020 г.
В администрации зафиксировали значительное улучшение дорожной ситуации
Новости Красноярска: В Зеленогорске задержали двух молодых мужчин, хранивших крупную партию марихуаны

В Зеленогорске задержали двух молодых мужчин, хранивших крупную партию марихуаны

11 Ноября 2020 г.
Задержанные традиционно рассказывали полицейским о хранении для личного потребления
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru