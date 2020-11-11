Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства. Его кандидатуру накануне поддержали депутаты Государственной думы.

Большую часть своей карьеры Новак провел в Красноярского крае. Начав работать аппаратчиком-гидрометаллургом 1 разряда Норильского горно-металлургического комбината, он через 12 лет стал заместителем главы Норильска по финансам, а после – заместителем губернатора края и главой регионального правительства.

Последние восемь лет Новак возглавлял федеральное министерство энергетики.