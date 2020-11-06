Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

Партпроект «Локомотивы роста» откроет первый Проектный офис в Сибирском Федеральном округе. Об этом в ходе видеоселекторного совещания руководителей партпроекта в регионах СФО 6 ноября сообщил координатор «Локомотивов роста» в Сибири, депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев.

«До конца года мы планируем открыть двери первого офиса в Новосибирске. Не исключено, что в будущем будет сформировано и несколько региональных офисов», - заявил Зубарев.

Основная часть совещания была посвящена работе партпроекта в 2020 году. В ноябре «Локомотивы роста» рассчитывают представить ряд новых проектов, связанных с развитием производства промышленных товаров и инженерных технологий в Сибирском округе.

«Реализация проекта на территории регионов СФО, несмотря на отрицательный эффект пандемии, продолжается. Более того, актуальность «Локомотивов» для Сибири с ее огромным экономическим потенциалом только растет. На сегодня у нас есть ряд заявок от компаний, чья деятельность ориентирована на технологии постковидной экономической реальности. Речь идет о новых решениях для медицинской отрасли, сферы логистики и робототехники. Такие инициативы есть практически во всех субъектах СФО, очевидно, что большая часть из них перспективна для «Локомотивов роста» и может войти в федеральный перечень проектов», - рассказал Виктор Зубарев.

В качестве примера, Зубарев привел предложение предпринимателей из Красноярского края. Здесь планируется сформировать систему образовательных инженерных центров с привлечением талантливой молодежи, чьи разработки будут предлагаться ведущим промышленных и инновационным корпорациям страны. Этот проект будет представлен руководству «Локомотивов роста» также до конца года.

Еще один важный аспект – взаимодействие «Локомотивов роста» с крупными проектами СФО, в частности с КИП «Енисейская Сибирь». Такое сотрудничество позволит расширить возможности обоих проектов, что сыграет положительную роль в развитии экономики регионов Сибири.

Напомним, партпроект «Локомотивы роста» «Единой России» направлен на укрепление отечественной экономики и развитие промышленности. Проект рассчитан на поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидацию административных барьеров, продвижение интересов России на зарубежных рынках, импортозамещение и выпуск высокотехнологичной продукции. На сегодня благодаря партпроекту десятки национальных компаний получили поддержку, освоили новые технологии и начали выпуск новых видов продукции.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»