В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

Губернатор Красноярского края назначил Евгения Васильева своим полномочным представителем в Эвенкийском муниципальном районе.
«Вы как никто другой знаете, как работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на самом высоком уровне», - обратился к своему новому представителю губернатор
Евгений Васильев родился в 1955 году во Владимирской области. В 1979 году окончил Красноярский политехнический институт. В период с 1992 по 1996 годы работал первым заместителем губернатора Валерия Зубова, а затем заместителем Александра Лебедя. С 2006 года возглавлял управление общественных связей Совета администрации и губернатора края. Последнее место работы – глава Эвенкийского муниципального района.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
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Александр Усс назначил Евгения Васильева полномочным представителем губернатора в Эвенкии. Евгений Яковлевич – один из опытнейших красноярских управленцев, прекрасно знающий нужды Красноярского Севера. С 2000 по 2001 годы он был главным федеральным инспектором Эвенкии и Таймыра. В 2004 – 2005 годы Евгений Васильев работал советником Губернатора Эвенкийского автономного округа, а в 2015 году возглавил Эвенкийский муниципальный район. «Более пяти лет назад вы поехали на Север, где достойно справились со всеми вызовами, которые возникали у вас за время работы. Для нас Эвенкия – особый регион с большими перспективами и инвестиционным потенциалом. Я благодарен вам за согласие стать полномочным представителем Губернатора по Эвенкийскому муниципальному району», - отметил Александр Усс. На рабочей встрече губернатор обсудил с полпредом вопросы социально-экономического развития Эвенкии. #Эвенкия #Полпред #Красноярскийкрай #Арктика #Север