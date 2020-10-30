В Эвенкии новый полномочный представитель губернатора

Губернатор Красноярского края назначил Евгения Васильева своим полномочным представителем в Эвенкийском муниципальном районе.

«Вы как никто другой знаете, как работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на самом высоком уровне», - обратился к своему новому представителю губернатор

Евгений Васильев родился в 1955 году во Владимирской области. В 1979 году окончил Красноярский политехнический институт. В период с 1992 по 1996 годы работал первым заместителем губернатора Валерия Зубова, а затем заместителем Александра Лебедя. С 2006 года возглавлял управление общественных связей Совета администрации и губернатора края. Последнее место работы – глава Эвенкийского муниципального района.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края