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ЖКХ в Красноярске за три года получит более 11 миллиардов рублей

Главная Политика
Красноярск
13:12 30 Октября 2020
жкх, горсовет, красноярск, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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ЖКХ в Красноярске за три года получит более 11 миллиардов рублей. Депутаты Красноярского горсовета согласовали муниципальную программу развития отрасли.

Заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых докладывая на постоянной комиссии по городскому хозяйству депутатам суть документа, заявил – город продолжит по максимуму участвовать в региональных и федеральных программах развития жилищно-коммунального комплекса.

По словам чиновника, на развитие отрасли ЖКХ в Красноярске на три года предполагается выделить более 11 миллиардов рублей. Средства пойдут на модернизацию инженерной и дорожной инфраструктуры. В частности, уже запланированы мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности автодорог, содержание дорожной сети, создание интеллектуальной системы организации дорожного движения.

Напомним, Красноярск принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. За это время отремонтирована 121 дорога. Общая протяженность - 210 километров.

ЖКХ в Красноярске за три года получит более 11 миллиардов рублей

Помимо этого, оптимизированы транспортные потоки и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий на 76 объектах. А к 2024 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями 85 процентов дорог Красноярской агломерации.

Пока же из 1200 километров автодорог примерно половина остается в неудовлетворительном состоянии. В основном это дороги, которые находятся в жилых микрорайонах. В планах также начало работ по обеспечению транспортной и пешеходной доступности к территории государственного национального парка «Красноярские Столбы».

Что касается инженерной инфраструктуры и модернизации жилого фонда, то, как отметил на заседании комиссии первый заместитель главы города Владислав Логинов, сейчас в Красноярске ресурсоснабжающие организации развернули в городе беспрецедентную по масштабам кампанию – в ремонт, модернизацию и строительство сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, электросетей вкладываются колоссальные средства. Кампания рассчитана не на один год, в ближайшей перспективе ее реализация продолжится, это поможет решить проблему изношенности коммунальных сетей. Кроме того, в 2021 году в рамках работ по капитальному ремонту будут включены новые типы работ: усиление строительных конструкций, фундаментов и наружных стен, перекрытий в подвалах.

ЖКХ в Красноярске за три года получит более 11 миллиардов рублей

Будет продолжена работа в сфере обращения с отходами. Планируется, что в частном секторе города за счет бюджетных средств увеличится число контейнерных площадок для сбора ТКО.

Есть планы и на реализацию программы «Комфортная городская среда» - в перечень объектов, которые будут благоустраиваться, входят, как и в прошлые годы, общественные пространства и дворы многоквартирных домов, списки определяют путём голосования сами жители.

В муниципальной программе развития ЖКХ также просчитаны расходы на содержание и модернизацию сетей уличного освещения, озеленение города.

Значительные средства на предстоящий трёхлетний период планируется выделить на приведение в нормативное состояние аварийных подпорных стенок. Список этих объектов уже сформировала межведомственная комиссия, в состав которой входят и депутаты городского Совета.

«Такое финансирование, которое предусматривает полный комплекс работ по аварийным подпорным стенкам, заложен в муниципальную программу впервые, - рассказал Алексей Фоминых. – Запланировано, что на эти работы будет потрачен 41 миллион рублей».

Многие мероприятия, включенные в программу, запланированы с ориентиром на празднование 400-летия Красноярска. Так, муниципалитет получит краевую субсидию в 48 миллионов рублей на устройство архитектурно-художественной подсветки в городе.

ЖКХ в Красноярске за три года получит более 11 миллиардов рублей

По итогам обсуждения постоянная комиссия горсовета рекомендовала администрации города утвердить программу в целом, но были у депутатов и свои предложения. Как отмечает председатель комиссии Андрей Козиков, муниципальная программа развития ЖКХ в Красноярске становится из года в год все более объемной.

«Все больше средств мы направляем на правильное и современное содержание города, - прокомментировал результаты комиссии Андрей Козиков. – Не помню такого в последние годы, чтобы депутаты единогласно принимали на профильной комиссии муниципальную программу развития ЖКХ. Но все мои коллеги признаются, что департамент городского хозяйства реагирует на обращения красноярцев, отрабатывая конкретные вопросы и адреса. В этот раз комиссия согласилась с содержанием программы и озвучила и свои предложения. Акценты, которые делают депутаты, - это устройство эффективной ливневой канализации, содержание и ремонт дорог, модернизация сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, уборка города. Отдельно на комиссии затронули вопрос комфортности и эстетики остановок общественного транспорта, депутаты поручили департаменту провести инвентаризацию конечных остановок, проверить их на соответствие стандартам. Все поручения прошлого года были выполнены в полном объеме, поэтому не сомневаюсь – новые предложения также войдут в бюджет».

 

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