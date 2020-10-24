Обитатели парка «Роев ручей» досрочно «проголосовали» на выборах президента США

Обитателям красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предложили на выбор два арбуза с изображением американских кандидатов на пост президента, передает «Общественное телевидение России».

Тигр Хан «проголосовал» за демократа Джо Байдена. С ним согласился медведь Буян, который также попробовал арбуз с вырезанным на нём именем Байден. После этого другой тигр (Бартек) расколол плод действующего президента – Дональда Трампа.

Четыре года назад хищники с помощью арбузов выбрали Хиллари Клинтон, а победа в итоге досталась республиканцу Трампу.

Фото парка "Роев ручей"