24 октября
Красноярск
погода +1 °C
76.47
 
€ 90.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Обитатели парка «Роев ручей» досрочно «проголосовали» на выборах президента США

Главная Политика
Красноярск
15:41 24 Октября 2020
красноярск, сша, президент, зоопарк, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Обитателям красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предложили на выбор два арбуза с изображением американских кандидатов на пост президента, передает «Общественное телевидение России».

Тигр Хан «проголосовал» за демократа Джо Байдена. С ним согласился медведь Буян, который также попробовал арбуз с вырезанным на нём именем Байден. После этого другой тигр (Бартек) расколол плод действующего президента – Дональда Трампа.

Четыре года назад хищники с помощью арбузов выбрали Хиллари Клинтон, а победа в итоге досталась республиканцу Трампу.

Фото парка "Роев ручей"

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Центрального района ответит на вопросы жителей в Инстаграме

Глава Центрального района ответит на вопросы жителей в Инстаграме

23 Октября 2020 г.
Прямой эфир состоится сегодня в 18:00
Новости Красноярска: Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

22 Октября 2020 г.
Это итог выездной работы в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

16 Октября 2020 г.
Их снял и краевой телеканал
Новости Красноярска: Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

15 Октября 2020 г.
Большой блок в документе будет отведен под «социалку»
Новости Красноярска: Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

12 Октября 2020 г.
Ранее он работал корреспондентом ВГТРК в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

30 Сентября 2020 г.
Заявки от кандидатов принимают до 5 октября
Новости компаний
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Инспекторы ГИБДД поймали водителей автобусов на грубых нарушениях ПДД

Инспекторы ГИБДД поймали водителей автобусов на грубых нарушениях ПДД

23 Октября 2020 г.
Правила не соблюдают водителей маршрутов №№85, 90, 71.
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» обыграл одного из лидеров ФНЛ

Футбольный «Енисей» обыграл одного из лидеров ФНЛ

24 Октября 2020 г.
Повержен ФК «Оренбург»
Новости Красноярска: Музыкант из Красноярска стал участником проекта «Академия звука»

Музыкант из Красноярска стал участником проекта «Академия звука»

24 Октября 2020 г.
Он может стать звездой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru