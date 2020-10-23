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Глава Центрального района ответит на вопросы жителей в Инстаграме

Главная Политика
Красноярск
10:33 23 Октября 2020
вопросы, красноярск, технологии, власть
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский ответит на вопросы пользователей соцсетей. Мэрия анонсировала прямой эфир, который чиновник проведет в Инстаграме в пятницу, 23 октября, в 18:00.

Пользователей призывают заранее присылать вопросы или писать свои обращения в комментариях во время эфира. Еще одним участком онлайн-встречи станет начальник отдела по землепользованию и благоустройству Центрального района Михаил Ковтунов.

«Главной темой в эту пятницу станут вопросы благоустройства: ремонт дорог, обновление общественных пространств, уборка и наведение порядка на территории района. Также руководитель ответит на вопросы с прошлого прямого эфира», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что Вадим Войцеховский не первый раз общается с населением онлайн. Месяц назад он уже проводил прямой эфир с пользователями в Инстаграме.

Организаторы просят присылать вопросы на электронную почту sergeeva_ov@centr.admkrsk.ru, либо оставлять их на страницах администрации Центрального района в социальных сетях с пометкой «Вопрос для прямого эфира».

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