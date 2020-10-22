Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

Совет Федерации подвел итоги выездной работы в Красноярском крае. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в докладе сенаторы отметили высокую изношенность коммунальных сетей Норильска, нехватку школ и детских садов, аварийное состояние больниц и поликлиник, нехватку врачей, ветхое жилье.

Требуется строительство гидротехнического сооружения для обеспечения города водой. Сенаторы считают, что «Норильский никель» должен вложиться в этот проект, так как потребляет до 75% воды.

Сенаторы сформировали ряд предложений для включения в проект постановления Совфеда, в том числе:

- необходимость разработки новой комплексной программы социально-экономического развития города;

- подписание обновленного соглашения между Красноярским краем и компанией;

- реновация жилья до 2035 года при участии «Норникеля», края и Федерации;

- ликвидация заброшенных объектов на территории НПР;

- благоустройство и озеленение города, развитие дорожной сети и многое другое.

«Принимая постановление, мы берем на себя огромную ответственность обеспечить его четкое выполнение. И мы это сделаем. Кроме того, мы подготовим системный доклад руководству страны», - отметила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В документе будут установлены сроки выполнения всех пунктов, а также определены ответственные за их исполнение.

фото: пресс-служба Совета Федерации