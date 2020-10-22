22 октября
Красноярск
погода +17 °C
77.03
 
€ 91.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Совет Федерации принял проект постановления по решению проблем Норильска

Главная Политика
Красноярск
14:34 22 Октября 2020
норильск, совет, политика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Совет Федерации подвел итоги выездной работы в Красноярском крае. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в докладе сенаторы отметили высокую изношенность коммунальных сетей Норильска, нехватку школ и детских садов, аварийное состояние больниц и поликлиник, нехватку врачей, ветхое жилье.

Требуется строительство гидротехнического сооружения для обеспечения города водой. Сенаторы считают, что «Норильский никель» должен вложиться в этот проект, так как потребляет до 75% воды.

Сенаторы сформировали ряд предложений для включения в проект постановления Совфеда, в том числе:

- необходимость разработки новой комплексной программы социально-экономического развития города;

- подписание обновленного соглашения между Красноярским краем и компанией;

- реновация жилья до 2035 года при участии «Норникеля», края и Федерации;

- ликвидация заброшенных объектов на территории НПР;

- благоустройство и озеленение города, развитие дорожной сети и многое другое.

«Принимая постановление, мы берем на себя огромную ответственность обеспечить его четкое выполнение. И мы это сделаем. Кроме того, мы подготовим системный доклад руководству страны», - отметила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В документе будут установлены сроки выполнения всех пунктов, а также определены ответственные за их исполнение.

 

фото: пресс-служба Совета Федерации

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

16 Октября 2020 г.
Их снял и краевой телеканал
Новости Красноярска: Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

15 Октября 2020 г.
Большой блок в документе будет отведен под «социалку»
Новости Красноярска: Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

12 Октября 2020 г.
Ранее он работал корреспондентом ВГТРК в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

30 Сентября 2020 г.
Заявки от кандидатов принимают до 5 октября
Новости Красноярска: Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

15 Сентября 2020 г.
Он покинул состав правительства по собственному желанию
Новости Красноярска: В крае озвучили итоги единого дня голосования

В крае озвучили итоги единого дня голосования

14 Сентября 2020 г.
Избирком опубликовал результаты
Новости компаний
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» снова взял три очка

Футбольный «Енисей» снова взял три очка

18 Октября 2020 г.
Красноярский клуб одержал победу над «Чайкой»
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru