В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

В Горсовете Красноярска заявили, что мусор на полигон «Шинник» больше не свозится. Официальный пресс-релиз депутаты опубликовали на сайте органа на следующий день после того, как Sibnovosti.ru опубликовали видео, снятое общественниками.

В ролике прекрасно видно, что грузовики с отходами разгружаются на самом полигоне. Кроме машин «РостТеха» услугами «Шинника» пользуются и сторонние организации.

Более того, сюжет о работающем полигоне вышел в эфире краевого телеканала «Енисей». Из него также ясно, что свозить отходы на «Шинник» региональный оператор «РостТех» и не прекращал.

Однако в официальной позиции Красноярского Горсовета от имени депутата Андрея Козикова через день после публикации видео сказано: «видеонаблюдение подтверждает, что свалка отходов там сейчас не ведется».

Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Однако на днях Арбитражный суд края разрешил работать свалке.

При этом, как ранее писали Sibnovosti.ru, полигон уже давно переполнен. Об этом прекрасно знают в мэрии, Горсовете и сам регоператор. Представители «РостТеха» тогда заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии. Этого не происходит.

Позицию Росприроднадзора по полигону на днях озвучила глава ведомства Светлана Радионова. Она заявила, что такие объекты не должны функционировать.