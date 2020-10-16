16 октября
Красноярск
погода -2 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

Главная Политика
Красноярск
12:56 16 Октября 2020
горсовет, депутаты, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Горсовете Красноярска заявили, что мусор на полигон «Шинник» больше не свозится. Официальный пресс-релиз депутаты опубликовали на сайте органа на следующий день после того, как Sibnovosti.ru  опубликовали видео, снятое общественниками.

В ролике прекрасно видно, что грузовики с отходами разгружаются на самом полигоне. Кроме машин «РостТеха» услугами «Шинника» пользуются и сторонние организации.

Более того, сюжет о работающем полигоне вышел в эфире краевого телеканала «Енисей». Из него также ясно, что свозить отходы на «Шинник» региональный оператор «РостТех» и не прекращал.

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

Однако в официальной позиции Красноярского Горсовета от имени депутата Андрея Козикова через день после публикации видео сказано: «видеонаблюдение подтверждает, что свалка отходов там сейчас не ведется».

Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Однако на днях Арбитражный суд края разрешил работать свалке.

При этом, как ранее писали Sibnovosti.ru, полигон уже давно переполнен. Об этом прекрасно знают в мэрии, Горсовете и сам регоператор. Представители «РостТеха» тогда заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии. Этого не происходит.

Позицию Росприроднадзора по полигону на днях озвучила глава ведомства Светлана Радионова. Она заявила, что такие объекты не должны функционировать.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

15 Октября 2020 г.
Большой блок в документе будет отведен под «социалку»
Новости Красноярска: Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

12 Октября 2020 г.
Ранее он работал корреспондентом ВГТРК в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

30 Сентября 2020 г.
Заявки от кандидатов принимают до 5 октября
Новости Красноярска: Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

Уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов

15 Сентября 2020 г.
Он покинул состав правительства по собственному желанию
Новости Красноярска: В крае озвучили итоги единого дня голосования

В крае озвучили итоги единого дня голосования

14 Сентября 2020 г.
Избирком опубликовал результаты
Новости Красноярска: Жители Красноярского края избрали местные власти

Жители Красноярского края избрали местные власти

14 Сентября 2020 г.
В Красноярском крае в Единый день голосования прошли выборы 65 глав сельских и городских поселений.
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учителя в школе №150 в Красноярске массово болеют коронавирусом

Учителя в школе №150 в Красноярске массово болеют коронавирусом

16 Октября 2020 г.
Сообщается о 20 заболевших
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

16 Октября 2020 г.
В происшествии никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru