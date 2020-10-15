Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

Большой блок документа отдадут мерам восстановления экономики и обеспечения социальных гарантий

Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Программной комиссии, где обсуждались приоритеты народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня: услышать — и это, наверное, самое главное — те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние месяцы «Единая Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании, общественное обсуждение некоторых положений будущей программы, и именно запросы и предложения граждан лягут в основу документа. Председатель партии подчеркнул, что программа — не «набор лозунгов», а рабочий документ, рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.

Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений. Эти темы во многом оказались на повестке дня из-за пандемии коронавируса.

Большой блок в документе будет отведен под «социалку». В частности, развитие адресной помощи людям, обеспечение качественного и доступного здравоохранения с учетом новых вызовов. Дмитрий Медведев предложил инструмент обязательного лекарственного страхования — когда препараты по рецепту врача пациенты получают за счет государства.

Еще одна важная тема – защита трудовых прав. Во время пандемии это стало особенно актуально. Были случаи, когда людей вынуждали уйти с работы, используя имеющиеся лазейки в законодательстве. Кроме того, большое количество сотрудников перевели на дистанционную работу — эта сфера пока не отрегулирована, сейчас «Единая Россия» работает над необходимыми поправками в Трудовой кодекс. Несмотря на это, фундаментальные положения трудового законодательства должны остаться неизменными, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Именно они и составляют костяк гарантий в трудовом праве в отношении каждого конкретного работника и являются гарантами неукоснительного соблюдения прав и интересов граждан», — сказал Председатель партии.

Среди элементов, которые усилят действующее трудовое законодательство, он назвал социальное партнерство и усиление роли работников в управлении экономикой, в том числе через общественные объединения, решение проблем самозанятых. По мнению Дмитрия Медведева, все эти предложения нужно отразить в предвыборной программе.

В то же время в партии продолжат заниматься системными проектами, которые «Единая Россия» реализует уже много лет. Это создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни на селе. Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что в сельских территориях нужно стремиться к созданию инфраструктуры, близкой к городской. Речь, в частности, о доступности медицины, образования, благоустройстве.

«Нужна, вне всякого сомнения, всеобщая газификация сельских домохозяйств не за счет потребителя, а за счет других источников. И, конечно, создание удобных дорог и транспортных возможностей для свободной поездки жителей сел в города», — сказал Дмитрий Медведев.

Что касается развития системы здравоохранения в целом, то, по словам Председателя партии, в программе партии необходимо отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в этой сфере, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии.

Говоря об алгоритме работы над проектом народной программы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что предварительный сбор предложений продолжается.

«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — отметил он.

По его словам, для сбора предложений будут использовать общественные приемные, и встречи депутатов и кандидатов с избирателями, и онлайн форматы. Это подчеркнул и секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко, отметив, что партия уже приступила к масштабной работе по сбору наказов избирателей в территориях региона. Напомним, в 2021 году состоятся выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы от Красноярского края.

«После выборов 2020 года в крае сформировалась новая команда партии в органах местного самоуправления. В ходе своих кампаний наши кандидаты на местах провели сотни встреч с жителями, выясняя болевые точки территорий, собирая наказы и пожелания. В 2021 году состоятся выборы депутатов Законодательного собрания, и в основу предвыборной программы партии попадут именно эти конкретные проблемы жителей на местах. Пять лет назад, когда мы избирали предыдущий состав регионального парламента, «Единая Россия» выдвинула программу под названием «Красноярье - 2030». Программа эта также была основана на собранных наказах земляков. Решение жителей края определило вектор дальнейшего развития нашего региона. В течение пяти лет наши региональные депутаты при надежной поддержке федеральных коллег планомерно претворяли в жизнь положения этой программы, инициировали важнейшие законопроекты, бились за выделение средств на развитие социальной, спортивной инфраструктуры, поддержку здравоохранения и образования. Благодаря партийной программе за эти годы в крае появились десятки новых спортивных объектов, современные ФАПы, перинатальные центры, сотни благоустроенных дворов и общественных пространств. Наш выбор – в пользу реальных дел. И наша новая программа обязательно продолжит то, что было начато, продолжит реализацию нашего плана конкретных действий. Сейчас наша основная задача – посмотреть, что сделать нам пока не удалось, в каких сферах жизни людей еще остались острые проблемы. Именно эти вопросы мы с партийным руководством и с коллегами из регионального парламента будем обсуждать на съездах вновь избранных депутатов, которые планируем провести до конца года в территориях», - отметил Додатко.

Следующее заседание Программной комиссии «Единой России» пройдет уже в ноябре.

Фото: Единая Россия

По материалам Единой России