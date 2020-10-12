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Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Главная Политика
Красноярск
17:01 12 Октября 2020
общество, политика, назначение, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым главой пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Сергей Зыблев, который ранее трудился собственным корреспондентом канала «Россия».

Как сообщили «Вести. Красноярск» Зыблев назначен на 2-летний срок.

В настоящее время отсутствуют официальные документы о назначении, но на правительственном портале в контактах сотрудников он указан как глава пресс-службы.

Ранее, в июле 2020 года этот пост покинул Максим Кудрявцев. В период с июля по октябрь исполняющим обязанности руководителя пресс-службы являлся Дмитрий Костюнин.  

Фото: страница Сергея Зыблева "ВКонтакте" 

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