Сергей Зыблев стал руководителем пресс-службы главы региона

Новым главой пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Сергей Зыблев, который ранее трудился собственным корреспондентом канала «Россия».

Как сообщили «Вести. Красноярск» Зыблев назначен на 2-летний срок.

В настоящее время отсутствуют официальные документы о назначении, но на правительственном портале в контактах сотрудников он указан как глава пресс-службы.

Ранее, в июле 2020 года этот пост покинул Максим Кудрявцев. В период с июля по октябрь исполняющим обязанности руководителя пресс-службы являлся Дмитрий Костюнин.

Фото: страница Сергея Зыблева "ВКонтакте"