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В крае озвучили итоги единого дня голосования

Главная Политика
Красноярск
13:05 14 Сентября 2020
политика, красноярск, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой Избирком подвел итоги единого дня голосования. Так, 13 сентября в регионе состоялись дополнительные выборы депутатов Заксобрания третьего созыва по Ачинскому и Норильскому одномандатным избирательным округам. 

По первому округу из пяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Владимир Чернышенко - 40,69%. По Норильскому одномандатному избирательному округу победу одержал Юрий Захаринский - 55,73%. 

Оба кандидата - представители политической партии «Единая Россия». 

Напомним, довыборы в региональный парламент проводились в связи с переходом Павла Ростовцева на должность министра спорта Красноярского края. Виталий Толстов сложил полномочия в июле 2019 года. 

В Красноярском крае проводилось голосование по выборам глав администраций и депутатов разного уровня. Итоги опубликованы на сайте Избиркома.  

 

 

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