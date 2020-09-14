В крае озвучили итоги единого дня голосования

Краевой Избирком подвел итоги единого дня голосования. Так, 13 сентября в регионе состоялись дополнительные выборы депутатов Заксобрания третьего созыва по Ачинскому и Норильскому одномандатным избирательным округам.

По первому округу из пяти кандидатов наибольшее число голосов набрал Владимир Чернышенко - 40,69%. По Норильскому одномандатному избирательному округу победу одержал Юрий Захаринский - 55,73%.

Оба кандидата - представители политической партии «Единая Россия».

Напомним, довыборы в региональный парламент проводились в связи с переходом Павла Ростовцева на должность министра спорта Красноярского края. Виталий Толстов сложил полномочия в июле 2019 года.

В Красноярском крае проводилось голосование по выборам глав администраций и депутатов разного уровня. Итоги опубликованы на сайте Избиркома.