Жители Красноярского края избрали местные власти

В Красноярском крае в Единый день голосования прошли выборы 65 глав сельских и городских поселений.

Также выборы прошли в представительные органы власти 35 муниципальных районов, 3 муниципальных округов, 11 городских округов, 21 городского поселения и более 350 сельских поселений.

В настоящее время ведется подсчет голосов избирателей.

Как сообщили в краевом избиркоме, жалоб, влияющих на результаты голосования, комиссия не получала.

Интерес избирателей оказался невысоким. В государственной автоматизированной системе «Выборы» явка указана на 18:00. Так, средняя явка на дополнительных выборах депутатов заксобрания края в одномандатных избирательных округах в Ачинске и Норильске составила 13,5%.

На выборах в ачинский горсовет к 18:00 проголосовало лишь 18,46% избирателей. В канский – 14,24%, в лесосибирский и сосновоборский – и вовсе 13%.

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