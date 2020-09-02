Уволен краевой министр экологии Павел Корчашкин

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин подал в отставку. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель Павел Борзых. Корчашкин проработал в должности министра полтора года, а до этого был мэром Зеленогорска.

Отметим, что глава региона Александр Усс накануне произвел целый ряд кадровых перестановок в администрации губернатора и правительстве. Назначен полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району – пост занял бывший глава Хатанги Сергей Батурин.

Кроме того, Александр Усс подписал указ о создании агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Ведомство берет на себя часть полномочий министерства экономики и регионального развития края.

Владимир Званцев назначен руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Ранее он был заместителем руководителя красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.