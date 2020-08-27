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На ликвидацию стихийных мусорных полигонов в Центральном районе потратят еще 3 млн рублей

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Красноярск
13:04 27 Августа 2020
красноярск, мусор, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Центрального района потратит еще 3 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок. Это будет второй контракт в этом году – одного для решения экологической проблемы оказалось недостаточно, объяснили в мэрии Красноярска.

Контракт подпишут с победителем аукциона – до конца года подрядчик должен вывезти 2 183 кубометра мусора. Это объем примерно равен 200 КамАЗам. Где конкретно будет работать мусорная компания, пока не решено.

«Адреса для расчистки пока определяются: специалисты районной администрации постоянно проводят рейды и принимают сообщения от жителей. По условиям контракта, подрядчик должен не только очистить территорию от мусора и вывезти отходы, но и по возможности восстановить рельеф земельных участков», - сообщили в мэрии.

Напомним, обязательства по первому контракту были исполнены в течение 4,5 месяцев. Его стоимость была в половину меньше нового – 1,2 млн рублей.

Отметим, что в борьбе со стихийными мусорными полигонами в Красноярске помогают камеры видеонаблюдения. Благодаря им удается установить, кто из горожан складирует отходы в неположенных местах. Штрафы за такие нарушения серьезные – до 100 тысяч рублей.

«Благодаря камерам видеонаблюдения нам удалось привлечь к ответственности за незаконные свалки восемь организаций, для них штрафы существенно больше, чем для жителей. Но и с физическими лицами у нас есть подобный опыт: например, нарушителей из частного сектора заставили не только оплатить штраф, но и компенсировать расходы на вывоз мусора. Сумма получилась довольно ощутимая, что позволяет надеться на более ответственное поведение в будущем», – резюмировал глава Центрального района Вадим Войцеховский.

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