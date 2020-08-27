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Руководитель управления культуры администрации Красноярска уволился по собственному желанию

Главная Политика
Красноярск
10:15 27 Августа 2020
администрация, увольнение, красноярск, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление культуры администрации Красноярска осталось без руководителя. Начальник ведомства Сергей Костюков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины такого решения для широкой общественности остались неизвестны.

В должности главы управления 52-летний чиновник проработал два года. Ранее он почти 10 лет руководил молодежным центром «Зеркало», до этого был начальником отдела по делам молодежи в администрации Центрального района Красноярска, а начинал карьеру с должности учителя английского языка в гимназии № 5.

Напомним, что на этой неделе глава города назначил нового руководителя департамента горхозяйства – им стал 28-летний юрист Алексей Фоминых. Пост главы департамента градостроительства ранее занял 44-летний Максим Волков, главой департамента финансов стал Роман Одинцов.

 

фото: скрин эфира Седьмого канала

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