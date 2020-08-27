Руководитель управления культуры администрации Красноярска уволился по собственному желанию

Управление культуры администрации Красноярска осталось без руководителя. Начальник ведомства Сергей Костюков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины такого решения для широкой общественности остались неизвестны.

В должности главы управления 52-летний чиновник проработал два года. Ранее он почти 10 лет руководил молодежным центром «Зеркало», до этого был начальником отдела по делам молодежи в администрации Центрального района Красноярска, а начинал карьеру с должности учителя английского языка в гимназии № 5.

Напомним, что на этой неделе глава города назначил нового руководителя департамента горхозяйства – им стал 28-летний юрист Алексей Фоминых. Пост главы департамента градостроительства ранее занял 44-летний Максим Волков, главой департамента финансов стал Роман Одинцов.

фото: скрин эфира Седьмого канала