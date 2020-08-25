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44 чиновника в крае оштрафовали за неготовность к лесным пожарам

Главная Политика
Красноярск
12:37 25 Августа 2020
лесные пожары, чиновники, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В разгар пожароопасного сезона сотрудники МЧС проверили 400 поселков и деревень – все они находятся рядом с лесом и могут пострадать от возгораний.

Во время инспекции спасатели выявили более 200 нарушений, рассказали в ведомстве.

«Их допустили должностные лица Богучанского, Тасеевского, Рыбинского, Пировского, Ужурского и Мотыгинского районов Красноярского края», - пояснили в МЧС.

В частности, во многих поселках нет звуковой сигнализации для оповещения жителей, пожарные гидранты неисправны, а также не созданы условия для забора воды спецтехникой.

В итоге к ответственности привлекли 44 должностных лица. Каждого из них оштрафуют за выявленные нарушения.

Напомним, во всех районах края действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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