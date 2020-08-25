В Красноярске руководителем департамента городского хозяйства стал 28-летний юрист

Глава города Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении нового руководителя департамента городского хозяйства. Должность займет 28-летний юрист Алексей Фоминых, который ранее был исполняющим обязанности главы ведомства.

Алексей Фоминых окончил СФУ по специальности «Юриспруденция». В горадминистрации начал работать с 2015 года. Его карьера начиналась с должности юрисконсульта, затем он дослужился до начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. После возглавлял юридическо-правовой блок в департаменте городского хозяйства.

Отметим, что руководители в департаменте городского хозяйства в последнее время надолго не задерживаются. Около полутора лет проработал в должности Юрий Шестопалов, после него был назначен Евгений Жвакин, который продержался в кресле всего несколько месяцев (с апреля по июль 2019 года). Около месяца главой ДГХ проработал Владимир Станков. После него руководителем был назначен Юрий Савин, который занимал должность менее года – до мая 2020 года.