Дело депутата краевого ЗС Юрия Ефимова рассмотрят в суде

Советский районный суд 27 августа рассмотрит уголовное дело о мошенничестве – на скамье подсудимых окажется депутат краевого Заксобрания Юрий Ефимов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Народного избранника задержали в июне 2018 года – он стал участником «богучанского дела». Вторым подозреваемым является экс-глава района Александр Бахтин. Ефимов является давним соратником Бахтина. До избрания в парламент края, он был председателем Богучанского районного Совета депутатов.

Как утверждают силовики, должностные лица получали деньги от лесозаготовителей, обещая им покровительство в различных вопросах. По версии следствия, Ефимов обещал одному из бизнесменов получить разрешение на строительство здания. За это он потребовал 8,5 млн рублей. На самом же деле депутат не обладал такими полномочиями и решить этот вопрос не мог.

«До настоящего времени итоговое судебное решение по уголовному делу не принято, поскольку с апреля по июль 2020 года назначенные судебные заседания не состоялись в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ограничением работы судов. Очередное судебное заседание назначено на 27 августа», - сообщили в прокуратуре.

Это дело находится на особом контроле, добавили в надзорном ведомстве.