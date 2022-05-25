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Прошла 7-я встреча министров культуры стран БРИКС

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Красноярск
21:41 25 Мая 2022
брикс, культура
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24 мая состоялась 7-я встреча министров культуры стран БРИКС, организованная Китайской Народной Республикой в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Индии.

Основными направлениями дискуссии стали содействие развитию и сотрудничеству в области цифровизации культуры, укрепление сотрудничества в области охраны культурного наследия и продвижение создания платформ культурного обмена между странами БРИКС. Министры приняли план действий БРИКС для дальнейшего укрепления культурного сотрудничества и реализации в 2022-2026 годы. Напомним, что соглашения о культурном сотрудничестве БРИКС было подписано в 2015 году.

Международная сеть TV BRICS также содействует расширению культурной деятельности между странами БРИКС. Так, например, в 2021 году сеть организовала специальные показы документальных фильмов производства стран-партнёров на площадках крупных международных кинофестивалей.

Телеканал активно участвовал в развитии культурных связей между странами «Большой пятерки». В прошлом году TV BRICS провёл совместно с Московским международным медиацентром фотовыставку «Дни Южной Африки», на которой южноафриканский фотохудожник представил пейзажи и быт жизни жителей ЮАР.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 

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