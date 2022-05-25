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Состоялось 6-е заседание Китайско-бразильского комитета по координации

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Красноярск
20:30 25 Мая 2022
китай, брикс
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24 мая заместитель председателя КНР Ван Цишань председательствовал на шестом заседании Китайско-бразильского комитета по координации и сотрудничеству высокого уровня с вице-президентом Бразилии Гамильтоном Моурао,  пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Ван отметил, что в последние годы Китай и Бразилия учитывают интересы друг друга и совместно противостоят глобальным вызовам, открывая новую главу сотрудничества между развивающимися экономиками.

Китай и Бразилия, как крупные страны с глобальным влиянием, должны поддерживать тесную связь по основным международным и региональным вопросам, усиливать координацию в рамках многосторонних структур, помогать поддерживать и облегчать общие интересы развивающихся рынков и развивающихся стран, сказал он.

Отметив, что Бразилия придает большое значение всестороннему стратегическому партнерству с Китаем, Моурао сказал, что его страна надеется на расширение экспорта в КНР, сотрудничество в решении общих проблем, включая продовольственную безопасность, и использование новых возможностей, связанных с переходом к энергетике и низкоуглеродной экономике.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

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