В Сямэне проходит форум БРИКС по развитию промышленного Интернета и цифрового производства

23 мая в Сямэне, провинции Фуцзянь, стартовал форум БРИКС по развитию промышленного Интернета и цифрового производства.

Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации, ускорения интеграции таких технологий, как промышленный интернет и 5G в производстве, а также активизации обмена опытом и знаниями между странами БРИКС.

Ли Дуншэн, основатель и председатель совета директоров китайского гиганта потребительской электроники TCL Technology Group Corp, сказал, что промышленный интернет подобен мосту, соединяющему традиционную промышленность с информационными технологии нового поколения. Промышленный интернет даст новые возможности для стран всего мира и позволит добиться экологичного восстановления экономики и устойчивого развития в новую эпоху.

В последние годы TCL расширила зарубежные заводы по производству телевизоров, модулей и фотоэлектрических элементов во Вьетнаме, Малайзии, Мексике и Индии и Бразилии.

Как сообщает China Daily, согласно докладу о конкурентоспособности стран БРИКС, опубликованному Китайским центром научно-технического обмена, стоимость экспорта высокотехнологичной продукции из стран БРИКС в 2020 году составила 6 триллионов долларов США – более 25 процентов от общего объема такой продукции в мире.

Ежегодные инвестиции стран БРИКС в исследования и разработки научно-технических инноваций составили более 16,7 процента от общемирового объема в 2020 году, говорится в докладе. Комплексный инновационный индекс стран БРИКС в ближайшие годы будет расти в среднем на 1,5 процента в год, указано в документе. В странах G20 этот показатель в среднем составляет 2,8 процента в год.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS