В рамках BRICS Future Skills Challenge начались первые мероприятия

Началась подготовка международного чемпионата BRICS Future Skills Challenge, направленного на выявление и развитие перспективных навыков в сфере образования и развития технологий стран-партнёров. Об этом сообщается на сайте Национального комитета по исследованию БРИКС.

В BRICS Future Skills Challenge примут участие конкурсанты и эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Международный чемпионат охватит более 70 компетенций. Мероприятия будут проходить до декабря в очно-дистанционном формате с центрами управления на территории образовательных площадок стран-партнёров.

Кроме этого с июня будут запущены специальные рабочие группы для разработки и развития системы сертификации навыков в рамках БРИКС, к которым подключатся российские эксперты, а также развивается партнёрская сеть колледжей и университетов с учетом российской инициативы «скиллс-паспорт».

С апреля проходит «БРИКС Аудиториум» – проект, который включает в себя форумы, посвященные развитию и обмену лучшими практиками по различным направлениям Future Skills.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS