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В рамках BRICS Future Skills Challenge начались первые мероприятия

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Красноярск
07:31 18 Мая 2022
брикс, образование
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Началась подготовка международного чемпионата BRICS Future Skills Challenge, направленного на выявление и развитие перспективных навыков в сфере образования и развития технологий стран-партнёров. Об этом сообщается на сайте Национального комитета по исследованию БРИКС.

В BRICS Future Skills Challenge примут участие конкурсанты и эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Международный чемпионат охватит более 70 компетенций. Мероприятия будут проходить до декабря в очно-дистанционном формате с центрами управления на территории образовательных площадок стран-партнёров. 

Кроме этого с июня будут запущены специальные рабочие группы для разработки и развития системы сертификации навыков в рамках БРИКС, к которым подключатся российские эксперты, а также развивается партнёрская сеть колледжей и университетов с учетом российской инициативы «скиллс-паспорт». 

С апреля проходит «БРИКС Аудиториум» – проект, который включает в себя форумы, посвященные развитию и обмену лучшими практиками по различным направлениям Future Skills.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 

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