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Страны объединения БРИКС начали работать над аналогом SWIFT

Главная Новости БРИКС
Красноярск
20:30 13 Апреля 2022
брикс, финансы
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Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР ведут активную работу по созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями. Помимо этого, государства альянса намерены запустить независимое рейтинговое агентство БРИКС. Об этом сообщает Office Life.

В Министерстве финансов отметили, что новая волна санкций против России разрушает фундамент международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США.

По мнению главы ведомства Антона Силуанова, текущая политическая и экономическая ситуация способствует ускорению работы стран БРИКС над аналогом SWIFT. Кроме того, государства объединения налаживают использование национальных валют в экспортно-импортных операциях, работают над интеграцией платежных систем и карт.

Как подчеркнул глава Минфина, у стран БРИКС достаточно инструментов, для того чтобы смягчить последствия кризиса для своих экономик и мировой экономики в целом. Силуанов также добавил, что по линии центральных банков пяти стран союза уже согласовано решение провести пятое тестирование механизма Пула условных валютных резервов с использованием альтернативных валют.

Напомним, ранее Россия и Индия разработали аналог SWIFT для транзакций между странами. 

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 
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