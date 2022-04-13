13 апреля
Красноярск
погода +3 °C
79.85
 
€ 86.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бразилия предложит Аргентине присоединиться к банку БРИКС

Главная Новости БРИКС
Красноярск
19:35 13 Апреля 2022
брикс, мир
версия для печати Ico_print

Аргентина может в скором времени присоединиться к Новому банку развития. С таким предложением к ней обратится Бразилия. Об этом рассказал министр экономики Бразилии Паулу Гедес после встречи со своим аргентинским коллегой Мартином Гусманом в Бразилиа, пишет информагентство Télam.

По словам Гедеса, Аргентина в ближайшее время будет представлена в качестве кандидата на вступление в банк БРИКС. Напомним, международная финансовая организация управляется странами-участницами объединения.

Кроме того, глава Минэкономики Бразилии пообещал помочь Аргентине с программой Международного валютного фонда. В свою очередь Гусман отметил, что «отношения с Бразилией имеют фундаментальное значение и что обе стороны заинтересованы в большей интеграции». 

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 
Новости БРИКС / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Страны объединения БРИКС начали работать над аналогом SWIFT

Страны объединения БРИКС начали работать над аналогом SWIFT

13 Апреля 2022 г.
Они налаживают использование национальных валют в экспортно-импортных операциях
Новости Красноярска: Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая проведет ярмарку вакансий

Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая проведет ярмарку вакансий

12 Апреля 2022 г.
В мероприятии примут участие в общей сложности 100 предприятий
Новости Красноярска: Рогозин рассказал о сотрудничестве России с БРИКС в космической сфере

Рогозин рассказал о сотрудничестве России с БРИКС в космической сфере

12 Апреля 2022 г.
Гендиректор «Роскосмоса» назвал альянс самый естественным партнером для нашей страны
Новости Красноярска: В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

12 Апреля 2022 г.
Студенты представили свои проекты перед экспертным сообществом
Новости Красноярска: В КНР разработали уникальный дрон для сельского хозяйства

В КНР разработали уникальный дрон для сельского хозяйства

5 Марта 2022 г.
Модель оснащена спутниковым дистанционном зондировании и цифровой системе орошения
Новости Красноярска: Эксперты из ЮАР призывают БРИКС расширить сферу деятельности

Эксперты из ЮАР призывают БРИКС расширить сферу деятельности

5 Марта 2022 г.
Страны имеют пространство для совместной работы в области платформ возобновляемой энергии
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Новости Красноярска: Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

12 Апреля 2022 г.
Проверку прошли 5 образцов из 10
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru