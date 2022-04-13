Бразилия предложит Аргентине присоединиться к банку БРИКС

Аргентина может в скором времени присоединиться к Новому банку развития. С таким предложением к ней обратится Бразилия. Об этом рассказал министр экономики Бразилии Паулу Гедес после встречи со своим аргентинским коллегой Мартином Гусманом в Бразилиа, пишет информагентство Télam.

По словам Гедеса, Аргентина в ближайшее время будет представлена в качестве кандидата на вступление в банк БРИКС. Напомним, международная финансовая организация управляется странами-участницами объединения.

Кроме того, глава Минэкономики Бразилии пообещал помочь Аргентине с программой Международного валютного фонда. В свою очередь Гусман отметил, что «отношения с Бразилией имеют фундаментальное значение и что обе стороны заинтересованы в большей интеграции».

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS