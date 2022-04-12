Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая проведет ярмарку вакансий

Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая (SACETA) проведет ярмарку вакансий в Gallagher Conference Centre в Мидранде, Йоханнесбург. Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени в четверг, 14 апреля. Об этом сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

Чэнь Сяодун, посол Китая в ЮАР, и VIP-персоны с южноафриканской стороны, а также высокопоставленные чиновники из соответствующих департаментов ЮАР и представители китайских предприятий с китайскими инвестициями в ЮАР выступят на мероприятии.

Предполагается, что в ярмарке примут участие в общей сложности 100 предприятий, которые предложат тысячу рабочих мест для местных соискателей. В ближайшие 3 года более 100 известных китайских компаний в ЮАР предложат местным жителям около 20 тысяч рабочих мест.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS