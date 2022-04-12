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Рогозин рассказал о сотрудничестве России с БРИКС в космической сфере

Главная Новости БРИКС
Красноярск
17:25 12 Апреля 2022
брикс, рогозин, россия
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении провести очную встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства в следующие несколько месяцев. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Государственный деятель подчеркнул, что для России важнейшими партнерами в вопросах освоения космоса и космических исследований являются страны объединения БРИКС, особенно Китай и Индия.

«БРИКС – самый естественный для нас партнер. У Китая и Индии очень развитая космонавтика Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты», – отметил Рогозин.

Гендиректор «Роскосмоса» также добавил, что он располагает сведениями об их ближайших планах в этой области

Напомним, странами-участницами объединения БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

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