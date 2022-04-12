12 апреля
Красноярск
погода -1 °C
79.16
 
€ 85.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

Главная Новости БРИКС
Красноярск
16:23 12 Апреля 2022
брикс, в россии
версия для печати Ico_print

В Московском Государственном Институте Международных Отношений прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС. Во время форума студентов ждали мозговые штурмы, секции, защита своих проектов перед экспертным сообществом.

«Это абсолютно студенческое мероприятие от начала и до конца: идея, концепция, проект и его реализация, приглашение экспертов, проведение мероприятий полностью осуществляется силами студентов», – рассказал Денис Кузнецов, доцент, заместитель заведующего кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России.

По правилам Лаборатории БРИКС, студенты из вузов «большой пятерки» выбирают страну, которую они будут представлять на форуме, и вместе со своей командой разрабатывают проект по одному из направлений.

«Образование», «Здравоохранение», «Наука, технологии», «Информационная безопасность» – это треки, которые, безусловно, сегодня очень актуальны для взаимодействия «пятерки» и для попыток молодежи выдвинуть свои собственные инициативы их развития», – подчеркнул Кузнецов.

В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

 

«Я буду работать с проектом по теме эпидемий. У нас перед глазами – яркий пример. Вся моя семья – врачи. Я и сам выбрал эту профессию. Поэтому тема спасения жизней для меня – очень личная. Кто,если не врач, должен помочь нуждающемуся? Это наша ответственность – предотвратить подобную эпидемию в будущем», – сказал Певекар Чинмай Кришна, студент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Его слова смело можно назвать негласным девизом Лаборатории молодежных проектов. Многие спикеры говорили о той роли, которую сегодняшним студентам предстоит сыграть в будущем стран «пятерки»: су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева и генеральный директор международной сети TV BRICS Жанна Толстикова.

В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

«В эпоху перемен сложно недооценить роль средств массовой информации в формировании, в продвижении имиджа страны, имиджа проекта, и в целом укрепления авторитета той или иной страны – будь то страна БРИКС или любая другая – в международном информационном пространстве», – отметила Жанна Толстикова.

Людмила Секачева, президент Региональной общественной организации «БРИКС. Мир Традиций», на заседании анонсировала Союз молодежи БРИКС, который может полноценно заработать уже в 2022-м году.

«Это такая единодействующая площадка притяжения молодежи, которая будет вырабатывать общую стратегию взаимодействия, как все союзы. Общая база будет всех молодежных структур. То есть это будет такой оперативный, постоянно действующий орган, который поможет молодежи реализовать свои многосторонние проекты», – рассказала она.

Среди них, возможно, окажутся и те, что за время текущего Форума создадут его участники. Организаторы верят: Лаборатория БРИКС – именно тот формат, который сможет научить молодежь стран «большой пятерки» работать вместе.

Фото: TV BRICS

Новости БРИКС / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая проведет ярмарку вакансий

Ассоциация экономики и торговли ЮАР и Китая проведет ярмарку вакансий

12 Апреля 2022 г.
В мероприятии примут участие в общей сложности 100 предприятий
Новости Красноярска: Рогозин рассказал о сотрудничестве России с БРИКС в космической сфере

Рогозин рассказал о сотрудничестве России с БРИКС в космической сфере

12 Апреля 2022 г.
Гендиректор «Роскосмоса» назвал альянс самый естественным партнером для нашей страны
Новости Красноярска: В КНР разработали уникальный дрон для сельского хозяйства

В КНР разработали уникальный дрон для сельского хозяйства

5 Марта 2022 г.
Модель оснащена спутниковым дистанционном зондировании и цифровой системе орошения
Новости Красноярска: Эксперты из ЮАР призывают БРИКС расширить сферу деятельности

Эксперты из ЮАР призывают БРИКС расширить сферу деятельности

5 Марта 2022 г.
Страны имеют пространство для совместной работы в области платформ возобновляемой энергии
Новости Красноярска: В Рио-де-Жанейро открылась российско-бразильская школа

В Рио-де-Жанейро открылась российско-бразильская школа

5 Марта 2022 г.
Это первое подобное учебное заведение в стране
Новости Красноярска: Президент Бразилии прибудет в Россию, чтобы обсудить вопросы кибербезопасности и энергетики

Президент Бразилии прибудет в Россию, чтобы обсудить вопросы кибербезопасности и энергетики

16 Февраля 2022 г.
Встреча глав государств должна состояться 16 февраля
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Новости Красноярска: В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

7 Апреля 2022 г.
Ей предстоит длительное лечение и реабилитация
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru