В Москве прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС

В Московском Государственном Институте Международных Отношений прошла Лаборатория молодежных проектов БРИКС. Во время форума студентов ждали мозговые штурмы, секции, защита своих проектов перед экспертным сообществом.

«Это абсолютно студенческое мероприятие от начала и до конца: идея, концепция, проект и его реализация, приглашение экспертов, проведение мероприятий полностью осуществляется силами студентов», – рассказал Денис Кузнецов, доцент, заместитель заведующего кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России.

По правилам Лаборатории БРИКС, студенты из вузов «большой пятерки» выбирают страну, которую они будут представлять на форуме, и вместе со своей командой разрабатывают проект по одному из направлений.

«Образование», «Здравоохранение», «Наука, технологии», «Информационная безопасность» – это треки, которые, безусловно, сегодня очень актуальны для взаимодействия «пятерки» и для попыток молодежи выдвинуть свои собственные инициативы их развития», – подчеркнул Кузнецов.

«Я буду работать с проектом по теме эпидемий. У нас перед глазами – яркий пример. Вся моя семья – врачи. Я и сам выбрал эту профессию. Поэтому тема спасения жизней для меня – очень личная. Кто,если не врач, должен помочь нуждающемуся? Это наша ответственность – предотвратить подобную эпидемию в будущем», – сказал Певекар Чинмай Кришна, студент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Его слова смело можно назвать негласным девизом Лаборатории молодежных проектов. Многие спикеры говорили о той роли, которую сегодняшним студентам предстоит сыграть в будущем стран «пятерки»: су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева и генеральный директор международной сети TV BRICS Жанна Толстикова.

«В эпоху перемен сложно недооценить роль средств массовой информации в формировании, в продвижении имиджа страны, имиджа проекта, и в целом укрепления авторитета той или иной страны – будь то страна БРИКС или любая другая – в международном информационном пространстве», – отметила Жанна Толстикова.

Людмила Секачева, президент Региональной общественной организации «БРИКС. Мир Традиций», на заседании анонсировала Союз молодежи БРИКС, который может полноценно заработать уже в 2022-м году.

«Это такая единодействующая площадка притяжения молодежи, которая будет вырабатывать общую стратегию взаимодействия, как все союзы. Общая база будет всех молодежных структур. То есть это будет такой оперативный, постоянно действующий орган, который поможет молодежи реализовать свои многосторонние проекты», – рассказала она.

Среди них, возможно, окажутся и те, что за время текущего Форума создадут его участники. Организаторы верят: Лаборатория БРИКС – именно тот формат, который сможет научить молодежь стран «большой пятерки» работать вместе.

Фото: TV BRICS