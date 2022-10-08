Купол исторического здания изуродовали вандалы в Крансноярске

В Красноярске вандалы испортили купол исторического здания. Прямо в центре города на здании Красноярского государственного аграрного университета по ул. Мира, 90 появилось граффити.

Как вандалам удалось забраться на самый купол - неизвестно. Сейчас проводится внутреннее расследование, В здании по адресу пр. находится. Как рассказали в пресс-службе учреждения, надпись в ближайшее время закрасят.

Напомним, что купол пострадавшего здания является объектом культурного наследия «Торговый дом Гадалова. Модерн. 1912-1913 года. Архитектор Соколовский».

Фото:©ТК "Енисей"