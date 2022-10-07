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Спасатели из Красноярского края вытащили 7 человек зажатых в микроавтобусе

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Красноярск
08:24 7 Октября 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, дтп, мчс
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В ночь с 6 на 7 октября в Красноярском крае произошло ДТП на автодороге Канск-Абан-Богучаны, в котором пострадало 7 человек. 

В инциденте пострадали 7 пассажиров микроавтобуса, который съехал с трассы в кювет и перевернулся.  Как сообщает пресс-служба Службы спасения края, требовалась деблокировка для эвакуации людей из автомобиля.

Для помощи пострадавшим выезжала спасательная бригада из Богучанского поисково-спасательного отряда. Вместе с сотрудниками МЧС РФ они вытащили пострадавших и доставили их к скорой помощи. После предварительного осмотра, получивших увечья госпитализировали в Богучанскую районную больницу.

МЧС и Служба спасения обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на автотрассах.

Фото: © t.me/krasgochs

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