Спасатели из Красноярского края вытащили 7 человек зажатых в микроавтобусе

В ночь с 6 на 7 октября в Красноярском крае произошло ДТП на автодороге Канск-Абан-Богучаны, в котором пострадало 7 человек.

В инциденте пострадали 7 пассажиров микроавтобуса, который съехал с трассы в кювет и перевернулся. Как сообщает пресс-служба Службы спасения края, требовалась деблокировка для эвакуации людей из автомобиля.

Для помощи пострадавшим выезжала спасательная бригада из Богучанского поисково-спасательного отряда. Вместе с сотрудниками МЧС РФ они вытащили пострадавших и доставили их к скорой помощи. После предварительного осмотра, получивших увечья госпитализировали в Богучанскую районную больницу.

МЧС и Служба спасения обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на автотрассах.

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