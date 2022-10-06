В Красноярске нетрезвый водитель опрокинул свой автомобиль пока сбегал от ГИБДД

Накануне красноярец, пытаясь скрыться от автоинспекторов опрокинул автомобиль и уехал в кусты.

Как сообщили инспекторы ГИБДД, нарушитель порядка выезжал с парковки одного из местных кафе и заметил патрульную машину. Сначала он остановился, а потом резко нажал на газ и уехал от полиции.

Но резкое нажатие на педаль газа не помогло водителю, а наоборот усугубило ситуацию. Проехав несколько сотен метров мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. BMW опрокинулась, но к частью ни он, ни его пассажирка не пострадали. После проведения личного осмотра дорожная полиция установила, что у мужчины есть признаки опьянения. При освидетельствование результат был равен - 0,98 мг/л.

На нарушителя составили административный протокол за управление машиной в нетрезвом виде. Теперь шоферу грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав.

Отметим, что супруга, которая находилась рядом при ДТП, призналась инспекторам ДПС, что это она попросила мужа сесть за руль пьяным и доехать до дома.

Фото: скриншот с видеозаписи t.me/mediamvd