В Кузбассе экстренно эвакуировали более 200 горняков после ЧП

На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе из-за ЧП пришлось эвакуировать 200 человек. Областная прокуратура инициировала проверку по данному факту.

Пресс-служба прокуратуры Кузбасса сообщает, что происшествие зафиксировано 4 октябре. Пресс-служба Распадской угольной компании в свою очередь пишет, что при работах по подключению скважины к трубопроводу произошло предположительное воспламенение реагента.

«Возгорание потушили сами работники участка УМГШО. Был активирован план ликвидации аварии и на поверхность вывели 243 шахтера. Пострадавших при этом нет», — пишет компания.

В краевой прокуратуре добавили, что по данному факту Кемеровская межрайонная прокуратура проследит за исполнением законов в угледобывающей отрасли и проверит соблюдения законов об охране труда и промбезопасности.

Фото: © МИА «Россия сегодня»