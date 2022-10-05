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В Кузбассе экстренно эвакуировали более 200 горняков после ЧП

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Красноярск
07:55 5 Октября 2022
происшествия, общество, кузбасс, шахтеры, уголь, прокуратура
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На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе из-за ЧП пришлось эвакуировать 200 человек. Областная прокуратура инициировала проверку по данному факту.

Пресс-служба прокуратуры Кузбасса сообщает, что происшествие зафиксировано 4 октябре. Пресс-служба Распадской угольной компании в свою очередь пишет, что при работах по подключению скважины к трубопроводу произошло предположительное воспламенение реагента.

«Возгорание потушили сами работники участка УМГШО. Был активирован план ликвидации аварии и на поверхность вывели 243 шахтера. Пострадавших при этом нет», — пишет компания.

В краевой прокуратуре добавили, что по данному факту Кемеровская межрайонная прокуратура проследит за исполнением законов в угледобывающей отрасли и проверит соблюдения законов об охране труда и промбезопасности.

Фото: © МИА «Россия сегодня»

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