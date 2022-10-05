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ГИБДД Красноярского края выясняют обстоятельства возгорания автобуса на Октябрьском мосту

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Красноярск
07:29 5 Октября 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп, пожар, автобус
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В Красноярске рядом с ТЦ "Июнь" 4 октября загорелся пассажирский автобус.

Полиции удалось выяснить, что вечером 4 октября водитель автобуса ПАЗ ехал в автосервис по Октябрьскому мосту с правого на левый берег и во время движения из-за неисправности автобус загорелся. 

В момент инцидента в салоне автотранспортного средства находился он один. По информации полиции, мужчина не пострадал. Со слов шофера установлено, что на сгоревшем автобусе пассажирские перевозки не проводились.

На месте, где сгорел автобус ПАЗ отработали инспекторы ГИБДД, чтобы оформить происшествие.

ГИБДД Красноярского края выясняют обстоятельства возгорания автобуса на Октябрьском мосту

Фото: © ГИБДД Красноярского края

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