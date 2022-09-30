Из-за ДТП сильные пробки сковали два района Красноярска

Накануне вечером, 29 сентября, из-за столкновения скорой помощи и легковушки на улице Киренского в Октябрьском и Центральном районе образовался приличный затор.

Люди в пробке были возмущены и хотели домой, кто-то просил прибавить музыки, а кому-то уже хотелось доехать до проспекта Свободный.

В сторону центра автомобили на Киренского двигались совсем медленно из-за ДТП на перекрёстке с улицей Сопочная, где и столкнулись скорая с иномаркой.

- Машины скорой помощи пытаются прорваться со всех сторон, - пишет наш подписчик с места события.

Фото: скриншот с камер видеонаблюдения