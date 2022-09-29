29 сентября
Красноярск
погода +3 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Кузбассе пьяный пациент напал на бригаду медиков

Главная Происшествия
Красноярск
08:02 29 Сентября 2022
происшествия, общество, кузбасс, полиция, хулиган
версия для печати Ico_print

В Новокузнецке пациент, для которого прохожие вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Новокузнецка задержал мужчину, который был пьян и мешал работать бригаде скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Накануне вечером росгвардейцы прибыли по сигналу от медиков к дому по улице 40 лет ВЛКСМ. Приехав стражи правопорядка обнаружили мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников скорой помощи и провоцировал их на драку», — рассказал патруль Росгвардии.

Силовики задержали хулигана, которому 42 года. Ранее он не был судим и проживает в Таштагольском районе. Задержанного передали в ОВД.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пожизненный срок грозит стрелявшему в военкома в Иркутской области Руслану Зинину

Пожизненный срок грозит стрелявшему в военкома в Иркутской области Руслану Зинину

28 Сентября 2022 г.
Сегодня суд арестовал мужчину на два месяца
Новости Красноярска: В Красноярском крае автомобиль на трассе улетел в кювет и загорелся

В Красноярском крае автомобиль на трассе улетел в кювет и загорелся

28 Сентября 2022 г.
После получения сообщения о ДТП спасатели незамедлительно выбрались на место
Новости Красноярска: Красноярские следователи передали в суд уголовное дело 34-летнего афериста, построившего "пирамиду"

Красноярские следователи передали в суд уголовное дело 34-летнего афериста, построившего "пирамиду"

27 Сентября 2022 г.
Обязательства злоумышленник не выполнил, а деньги потратил на свои нужды
Новости Красноярска: Железногорская полиция спасла пенсионера на улице

Железногорская полиция спасла пенсионера на улице

26 Сентября 2022 г.
В настоящее время жизни и здоровью пожилого мужчины ничего не угрожает
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают причины обрушения моста в Мотыгинском районе

Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают причины обрушения моста в Мотыгинском районе

25 Сентября 2022 г.
Из-за обрушения моста движение по автодороге «Мотыгино-Широкий лог» закрыто
Новости Красноярска: В Красноярском крае разрушился автомобильный мост

В Красноярском крае разрушился автомобильный мост

25 Сентября 2022 г.
Информация о пострадавших во время обрушения автомобильного моста не поступала
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

28 Сентября 2022 г.
Военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о процедуре вручения повесток
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru