В Кузбассе пьяный пациент напал на бригаду медиков

В Новокузнецке пациент, для которого прохожие вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Новокузнецка задержал мужчину, который был пьян и мешал работать бригаде скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Накануне вечером росгвардейцы прибыли по сигналу от медиков к дому по улице 40 лет ВЛКСМ. Приехав стражи правопорядка обнаружили мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников скорой помощи и провоцировал их на драку», — рассказал патруль Росгвардии.

Силовики задержали хулигана, которому 42 года. Ранее он не был судим и проживает в Таштагольском районе. Задержанного передали в ОВД.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович