Пожизненный срок грозит стрелявшему в военкома в Иркутской области Руслану Зинину

Житель Усть-Илимска Руслан Зинин, стрелявший в военкома, арестован на два месяца. Такое решение вынес Усть-Илимский городской суд Приангарья.

Напомним, 26 сентября подозреваемый пришел в военкомат Усть-Илимска с огнестрельным оружием и несколько раз выстрелил в военкома Александра Елисеева. Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии, а раненого военкома госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Через сутки Елисеев самолетом санавиации был доставлен в Иркутск.

25-летний Руслан Зинин обвиняется сразу по нескольким статьям, в том числе "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия".

- Суд арестовал мужчину на два месяца, до 26 ноября, - сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного Комитета по Иркутской области.

Фото:©РТА Новости/Рамиль Сидтиков