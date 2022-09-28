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Пожизненный срок грозит стрелявшему в военкома в Иркутской области Руслану Зинину

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Красноярск
17:52 28 Сентября 2022
военные, стрельба, арест, иркутск, происшествия, общество
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Житель Усть-Илимска Руслан Зинин, стрелявший в военкома, арестован на два месяца. Такое решение вынес Усть-Илимский городской суд Приангарья. 

Напомним, 26 сентября подозреваемый пришел в военкомат Усть-Илимска с огнестрельным оружием и несколько раз выстрелил в военкома Александра Елисеева. Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии, а раненого военкома госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Через сутки Елисеев  самолетом санавиации был доставлен в Иркутск.

25-летний Руслан Зинин обвиняется сразу по нескольким статьям, в том числе "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия".

- Суд арестовал мужчину на два месяца, до 26 ноября, -  сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного Комитета по Иркутской области.

Фото:©РТА Новости/Рамиль Сидтиков

 

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